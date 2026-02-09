Японка Мурасе здобула золото у бігейрі на Олімпіаді-2026
Переможницею змагань сноубордистів у дисципліні бігейр на Олімпійських іграх стала японка Кокомо Мурасе.
Чинна чемпіонка світу з бігейру здобула золото, набравши 179 балів.
Срібло здобула представниця Нової Зеландії Зої Садовскі-Синнотт (172.25 бала), бронзу виборола представниця Республіки Корея Ю Шунгун (171.0).
Зазначимо, що напередодні золото та срібло у чоловіків в даній дисципліні здобули японці Кіра Кімура та Рьома Кімата.
Олімпійські Ігри-2026 Сноуборд, бігейр, жінки
- Кокомо Мурасе (Японія) – 179
- Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія) – 172,25
- Ю Шунгун (Південна Корея) – 171
Напередодні визначилися чемпіони зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків та жінок.
Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.