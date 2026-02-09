Пам'ятайте, якою ціною ми тут, – українка Смага залишила важливий меседж після першого заїзду на Олімпіаді-2026

У понеділок, 9 лютого, відбувся перший заїзд в одномісних санях серед жінок на Олімпійських ігор-2026.

Україна у цьому виді програми мала подвійне представництво у вигляді Олени Смаги та Юліанни Туницької. Дівчата розмістились поруч – 17-та та 18-та позиції відповідно.

Смага на камеру видала потужний меседж, який адресований світовій спільноті.

"Слава Україні! Пам'ятайте, якою ціною ми тут", — сказала спортсменка.

Відзначимо, що у цьому виді програми перемогу здобуде та, яка покаже найкращий результат за сумою чотирьох заїздів.

Якраз о 19:35 (за Києвом) розпочався другий заїзд.

Нагадаємо, що Андрій Мандзій побив рекорд України в чоловічих санах на Іграх-2026.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів тренування на Олімпіаді-2026 у шоломі з зображенням українських атлетів, які загинули внаслідок повномасштабної війни проти Росії.