Тричі "золотий" фон Алльмен, скандал із шоломом Гераскевича: підсумки Олімпіади за 11 лютого

11 лютого, у п'ятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо було розіграно 8 комплектів нагород. Українці знову не були близькими до нагород.

Перший же медальний старт середи назвав ім'я першого триразового чемпіона Олімпіади-2026. Швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен виграв чоловічий супергігант, залишивши позаду американця Раяна Кокрана-Зігле та свого партнера по команді, зіркового Марко Одерматта.

Фон Алльмен став лише четвертим гірськолижником в історії, якому вдалося здобути три "золота" на одних Олімпійських іграх. До нього таке досягнення підкорювалося австрійцю Тоні Зайлеру в 1956 році, французу Жану-Клоду Кії (1968) та хорватці Яніці Костеліч (2002).

Франьо фон Алльмен Getty images

Вийти в одноосібні лідери Франьо не зможе, оскільки у змаганнях гірськолижників мають відбутися ще два старти: у гіганті та слаломі, в який фон Алльмен участі не візьме.

Українець Дмитро Шеп'юк посів 36 місце, передостаннє серед усіх учасників, які зуміли дістатись до фінішу. Після свого виступу Шеп'юк продемонстрував на камеру рукавичку з написом англійською:

"Українські герої з нами".

Дмитро Шеп'юк Getty images

20-річний спортсмен напередодні отримав персональне привітання від президента Швейцарії Гі Пармелена як наймолодший учасник олімпійських змагань у швидкісному спуску.

Гірськолижний спорт. Супергігант

Франьо фон Алльмен (Швейцарія) – 1:25.32 Раян Кокран-Зігле (США) – +0.13 Марко Одерматт (Швейцарія) – +0.28

На Олімпійських іграх розпочалися змагання двоборців. Першим видом програми став особистий Гундерсен на нормальному трампліні HS 107 з гонкою переслідування на 10 км. Чемпіоном став норвежець Єнс Лурос Офтебро, який у фінішному спринті випередив австрійця Йоханнеса Лампартера та фіна Еро Хірвонена.

Олімпійське "золото" стало другим у кар'єрі Офтебро. Чотири роки тому в Пекіні він став переможцем у командному турнірі.

Єнс Лурос Офтебро Getty images

Україну в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Вони фінішували на 27 і 30 місцях відповідно з 36 учасників.

Двоборство. Чоловіки, нормальний трамплін HS 107+переслідування 10 км

Єнс Лурос Офтебро (Норвегія) – 29:59.4 Йоханнес Лампартер (Австрія) – +1.0 Еро Хірвонен (Фінляндія) – +2.5

20-річна американська фрістайлістка Елізабет Лемлі завоювала золоту медаль у жіночому могулі. В її активі є дві перемоги на юнацьких Олімпійських іграх, тепер настав час дорослих.

Елізабет Лемлі Getty images

"Срібло" дісталося співвітчизниці Лемлі, титулованій Джелін Кауф. За іронією долі, чотири роки тому в Пекіні Кауф двічі ставала саме срібною призеркою. "Бронза" в активі француженки Перрін Лаффон.

Фрістайл. Жінки, могул

Елізабет Лемлі (США) – 82.30 Джелін Кауф (США) – 80.77 Перрін Лаффон (Франція) – 78.00

Індивідуальну гонку у жінок дещо несподівано виграла француженка Жюлья Сімон. Спортсменка, яка в першу чергу відома надшвидким темпом стрільби, показала блискучу швидкість на трасі і з одним промахом стала олімпійською чемпіонкою.

Жюлья Сімон Getty images

Головна фаворитка змагань, співвітчизниця Сімон, Лу Жанмонно, продемонструвала найкращий лижний хід з усіх учасниць, однак не закрила дві мішені, що в індивідуальній гонці означає дві зайві хвилини часу. Жанмонно стала срібною призеркою.

Бронзу сенсаційно завоювала 22-річна представниця Болгарії Лора Христова. Біатлоністка, яка в кар'єрі жодного разу не фінішувала в топ-10 на Кубку світу, показала ідеальну стрільбу, тож навіть 34-та швидкість на трасі дозволила їй отримати "бронзу".

З чотирьох українок троє з нулем промахів зберігали шанси на високі місця до останньої стрільби. Однак вирішальну стійку чисто їм пройти не вдалося. Олександра Меркушина та Христина Дмитренко схибили по разу й фінішували поруч, на 17 та 18 місцях. Досвідчена Юлія Джима промахнулася одразу тричі – вона 53-тя. Дарина Чалик теж із трьома незакритими мішенями стала 61-ю.

Біатлон. Жінки, індивідуальна гонка

Жюлья Сімон (Франція) (1) – 41:15.6 Лу Жанмонно (Франція) (2) – +53.1 Лора Христова (Болгарія) (0) – +1:04.5

Перші в історії Олімпійських ігор нагороди були розіграні в санному спорті у жіночих двійках. Золоті медалі здобули італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер. Друге місце посіли представниці Німеччини Даяна Айтбергер і Магдалена Матшина, треті – австрійки Селіна Егле і Лара Міхаела Кіпп.

Українки Олена Стецьків та Олександра Мох за підсумками двох спроб фінішували сьомими. Для 21-річної Олександри це дебютна Олімпіада, а значно більш досвідчена Стецьків раніше двічі брала участь у головних стартах чотириріччя, причому на одномісних санях і без особливих успіхів (найкращий результат – 22 місце в Пекіні).

Олена Стецьків/Олександра Мох International Luge Federation

Варто зазначити, що наші саночниці відстали від переможниць більш ніж на дві секунди, а призова трійка вмістилася в інтервал у чверть секунди.

Санний спорт. Жінки, двійки

Андреа Феттер/Маріон Обергофер (Італія) – 1:46.284 Даяна Айтбергер/Магдалена Матшина (Німеччина) – +0.120 Селіна Егле/Лара Міхаела Кіпп (Австрія) – +0.259

Четвертий олімпійський рекорд у чотирьох проведених дисциплінах був встановлений у ковзанярському спорті. Американець Джордан Штольц впевнено переміг на дистанції 1000 метрів у чоловіків, завоювавши дебютну для себе медаль Олімпіад.

Джордан Штольц Getty images

"Срібло" в активі нідерландця Еннінга де Бо, "бронза" – у китайця Ніна Чжуньяня.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м

Джордан Штольц (США) – 1:06.28 (ОР) Еннінг де Бо (Нідерланди) – +0.50 Нін Чжуньянь (Китай) – +1.06

Змагання чоловічих двійок у санному спорті закінчилися серйозною несподіванкою. Німці Тобіас Вендль і Тобіас Арльт, які ставали чемпіонами на трьох останніх Олімпіадах, задовольнилися тільки бронзовою нагородою. Фаворити невдало провели першу спробу, за підсумками якої стали лише п'ятими. Все, що вдалося німцям у другій – піднятися на третю позицію.

Переможцями ж став італійський дует Емануель Рідер/Сімон Кайнцвальднер. Срібні медалі отримали представники Австрії Томас Штой і Вольфганг Кіндль.

У змаганнях брали участь одразу два українські дуети, однак успіхами похвалитися вони не змогли. Ігор Гой і Назарій Качмар посіли 14 позицію, а Даниїл Марциновський і Богдан Бабура стали 16-ми з 17 учасників.

Санний спорт. Чоловіки, двійки

Емануель Рідер/Сімон Кайнцвальднер (Італія) – 1:45.086 Томас Штой/Вольфганг Кіндль (Австрія) – +0.068 Тобіас Вендль/Тобіас Арльт (Німеччина) – +0.090

Пізно ввечері завершився останній медальний вид олімпійської середи. У змаганнях танцювальних пар серед фігуристів чемпіонами стали французи Лоранс Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон, які з невеликою перевагою виграли і ритм-танок, і довільну програму.

Лоранс Фурньє Бодрі/Гійом Сізерон Getty images

Для Сізерона олімпійське "золото" стало другим поспіль, однак першим у парі з Фурньє Бодрі.

"Срібло" дісталося чинним чемпіонам світу американцям Медісон Чок/Еван Бейтс, а бронза – канадцям Жіль Пайпер/Пол Пор'є.

Фігурне катання. Пари, танці на льоду

Лоранс Фурньє Бодрі/Гійом Сизерон (Франція) – 225.82 Медісон Чок/Еван Бейтс (США) – 224.39 Жіль Пайпер/Пол Пор'є (Канада) – 217.74

Нарешті розпочався улюблений для багатьох уболівальників хокейний турнір, в якому беруть участь зірки НХЛ. У першому ж матчі в межах групи В сталася гучна сенсація. Збірна Словаччини завдяки двом шайбам та одній гольовій передачі 21-річного проспекта "Монреаль Канадієнс" Юрая Слафковського обіграла чинних олімпійських чемпіонів, команду Фінляндії, з рахунком 4:1.

У наступній грі 13 лютого на фінів очікує надпринципове протистояння проти шведів, які не без проблем у перших двох періодах здолали господарів італійців – 5:2.

Скандал із шоломом Гераскевича

Незрозуміла заборона з боку МОК виступати українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу в шоломі з зображеннями українських спортсменів, убитих Росією, спричинила масштабне обговорення. Попри позицію МОК, Гераскевич 11 лютого знову вийшов на тренування у своїму "шоломі пам'яті". І не просто вийшов, а показав найкращий результат з усіх спортсменів.

"Шолом пам'яті" Владислава Гераскевича Getty images

Не залишився скандал поза увагою відомих спортсменів. На підтримку Владислава висловилася відома біатлоністка Інгрід Тандреволл. А ось член МОК, ексбіатлоніст Мартен Фуркад, відбувся банальними словами про спорт поза політикою та існуючі правила олімпійського комітету.

Легендарний російський шахіст Гаррі Каспаров, коментуючи ситуацію, розкритикував очільницю МОК Керсті Ковентрі за заборону "шолома пам'яті" Гераскевича. А перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл, не називаючи конкретних прізвищ, порадила спортсменам зосередитися на спортивних виступах, а не робити політичних заяв.

12 лютого о 10:30 за київським часом скелетоністи вийдуть на старт першої спроби, й існує серйозна ймовірність дискваліфікації Владислава Гераскевича у випадку його виступу в "шоломі пам'яті".

Медальний залік

У неофіційному, але завжди дуже цікавому медальному заліку збірна Норвегії продовжує лідирувати, маючи у своєму активі 7 золотих, 2 срібних та 4 бронзових нагороди.

На другу позицію вирвалася команда США (4-6-2), Італія йде третьою (4-2-7).

12 лютого, у шостий день Олімпійських ігор, буде розіграно 9 комплектів нагород.