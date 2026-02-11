Українська правда
Попри заборону МОК: Гераскевич знову провів тренування в "шоломі пам'яті", показавши найкращий час серед усіх спортсменів

Денис Іваненко — 11 лютого 2026, 15:20
Попри заборону МОК: Гераскевич знову провів тренування в шоломі пам'яті, показавши найкращий час серед усіх спортсменів
Владислав Гераскевич
Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів чергове офіційне тренування на Олімпійських іграх-2026.

У п'ятому заїзді він показав найкращий час серед усіх спортсменів, які вийшли на трасу – 56,70 секунди. Найближчим переслідувачем українця став китаєць Лінь Ціньвей, який подолав дистанцію на 0,04 секунди повільніше.

Зазначимо, що головною інтригою цього старту для багатьох було те, в якому шоломі 27-річний киянин проведе тренувальний заїзд. Він знову вийшов у тому, де зображені понад 20 спортсменів, яких росіяни вбили під час війни.

Нагадаємо, що МОК заборонив це робити ще 9 лютого. Проте Владислав не погоджується з таким рішенням і планує виступити в "шоломі пам'яті" й на офіційному змаганні, яке відбудеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Український гірськолижник залишив меседж світу через заборону МОК змагатись на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті"
