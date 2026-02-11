Українська правда
Гарно проїхав, – президент Швейцарії привітав наймолодшого українця з дебютом на ОІ-2026

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 14:11
Дмитро Шепюк
Instagram Дмитра Шепюка

Українського гірськолижника Дмитра Шепюка привітав з дебютом на Олімпійських іграх 2026 президент Швейцарії Гі Пармелен.

Про це 20-річний спортсмен розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Наймолодший олімпієць чоловічої частини збірної України вперше виступив у даунхілі – швидкісному спуску з вершини, посівши 33 місце.

Виступ сміливого українця викликав захоплення у президента Швейцарії.

"Зразу приїхав на найскладнішу трасу. Але я з цим впорався, показав гарну їзду. Навіть президент Швейцарії підійшов до нас із Тимофієм Єршовим, нашим тренером, і сказав: "Малий, гарно проїхав". Люди тільки починають у 25, а я в 20 їду в Борміо даунхіл!", – розповів Шепюк.

Зазначимо, що Дмитро Шепюк став наймолодшим гірськолижником у даунхілі, що змагалися на Олімпійських іграх 2026.

Наступний старт за участю українського гірськолижника Дмитра Шепʼюка у чоловічому супергігантському слаломі відбудеться в середу, 11 лютого.

Слідкуйте за найцікавішими подіями п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026 у текстовій онлайн-трансляції.

