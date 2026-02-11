Американець Штольц з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 1000 метрів

У четвер, 11 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів серед чоловіків.

Чемпіоном з черговим олімпійським рекордом у цій дисципліні став представник США Джордан Штольц, який показав час 1:06.28. Для нього ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі, до цього він також виступав на Іграх-2022 у Пекіні.

Срібну медаль виборов нідерландський ковзаняр Еннінг де Бо, який відстав від переможця на 0.50, а бронзовим призером став китаєць Нін Чжуньянь.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 1000 метрів, чоловіки

Джордан Штольц (США) 1:06.28 (ОР) Еннінг де Бо (Нідерланди) +0.50 Нін Чжуньянь (Китай) +1.06

Нагадаємо, у жінок на цій дистанції чемпіонкою з олімпійським рекордом стала представниця Нідерландів Ютта Лердам.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.