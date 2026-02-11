Українська правда
Італійки Феттер та Обергофер виграли історичне золото в жіночих двійках, українки – в топ-7

Микола Літвінов — 11 лютого 2026, 20:19
Олена Стецків та Олександра Мох
International Luge Federation

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний перший в історії комплект медалей у санному спорті в дисципліні жіночих двійок.

Олімпійськими чемпіонками стали представниці Італії Андреа Феттер та Маріон Обергофер.

Срібні нагороди здобув екіпаж із Німеччини (Даяна Айтбергер і Магдалена Матшина), який програв переможницям 0.120 секунди. "Бронза" в активі дуету з Австрії (Селіна Егле та Лара Міхаела Кіпп), які відстали на 0.259 секунди.

Україну в цьому виді програми представляли Олена Стецьків та Олександра Мох. Наш екіпаж за підсумками двох заїздів посів 7-му позицію.

Підсумкові результати:

Для 21-річної Олександри цьогорічні ОІ стали дебютними, проте вона вже виступала на юнацьких Іграх-2020, де посіла 10 сходинку у "двійках". А ось Стецків уже тричі змагалася на головному турнірі чотириріччя (щоправда, в одномісних санах), найкращий результат був у 2022-му (22-ге місце).

Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться заїзди у чоловічих двомісних санях. Україну представлятимуть два екіпажі: Ігор Гой і Назарій Качмар, Даниїл Марціновський і Богдан Бабура.

Зауважимо, що раніше український санкар Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одиночках.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

