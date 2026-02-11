Фуркад: Я підтримую українців. Те, що робить Росія – жахливо, але є правила, які стосуються і Гераскевича

Легендарний французький ексбіатлоніст, а нині член МОК та представник комісії спортсменів МОК Мартен Фуркад в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловився щодо ситуації із забороною українцю Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих від росіян українських спортсменів.

"Це дуже специфічна тема. Ми підтримували українців з першого ж дня війни, у тому числі надаючи фінансову допомогу спортсменам. Але така позиція МОКу. У нас є правило, ми даємо змогу спортсменам висловлюватися в чітко відведених місцях на Олімпіаді".

Також француз відзначив, що безпосередньо спортивні арени – не місце для подібних акцій.

"Ми, МОК, хочемо, щоби спортивні арени та подіуми були чистим місцем для всіх. Ми даємо змогу спортсменам показати свої цінності, культуру, ідею й інших місцях на Олімпіаді. Спортивні арени – найкращі місця для спортсменів для того, щоби говорити про те, що вони відчувають. Це найкраща можливість для українських спортсменів побувати на телеекранах вболівальників з усього світу та сказати: "Друзі, це наша історія, як хочу згадати своїх колег і товаришів".

На питання чи дозволив би Фуркад виступити Гераскевичу в шоломі, якби рішення приймав особисто він, колишній біатлоніст не дав чіткої відповіді, а знову перейшов на загальні фрази.

"Справа не в мені. Я сам був спортсменом, і завжди дотримувався правил. Я також втрачав друзів, хоч і не в такій жахливій війні, звичайно. Але на мене це також впливало. І мені також забороняли наносити подібні знаки на форму. Такі правила".

На репліку журналіста, чи цього достатньо, Фуркад відрізав:

"Якщо ви вважаєте, що тієї можливості висловлюватися на цю тему, яку мав Гераскевич протягом останніх двох днів, недостатньо – це ваше право. Я прекрасно розумію його почуття, але висловлювати свою позицію він повинен в рамках правил Олімпійських ігор".

І наостанок висловив свою підтримку Україні, проте знову почав говорити про правила МОКу та "спорт поза політикою", точніше – поза війною.

"Я висловлюю свою підтримку Україні, і робив це з першого ж дня. Ця війна жахлива, те, що робить Росія – жахливо. Але в нас є спорт, є правила, і вони повинні бути однаковими для всіх", – зазначив Фуркад.

Нагадаємо, Міжнародний Олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку.

Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі, припускаючи, що його можуть дискваліфікувати.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан, Володимир Кличко та Гарі Каспаров. Також українські атлети, які прямо зараз беруть участь в Олімпійських іграх-2026.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

Олександр Гливинський, для Чемпіона з Мілана