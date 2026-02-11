Каспаров розніс очільницю МОК за заборону Гераскевичу змагатись у "шоломі пам'яті" на ОІ-2026

Легендарний шахіст Гаррі Каспаров відреагував на заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Владиславу Гераскевичу змагатись у "шоломі пам'яті" на Іграх-2026, на якому зображені спортсмени, яких убили росіяни.

Свою думку він написав у соцмережі X.

Гросмейстер розкритикував чинну очільницю МОК Керсті Ковентрі. Він заявив, що попередній керівник організації Томас Бах дотримувався проросійської позиції, а за часів керування уродженки Зімбабве позитивних змін не відбулось у цьому питанні.

"Бах з МОК був маріонеткою Путіна і, здавалося, навіть пишався цим. Ковентрі, схоже, прагне перевершити його в гонитві за російськими грошима", – написав Каспаров.

Зазначимо, що навіть після першої заборони український скелетоніст знову вийшов на тренування в тому самому шоломі. Він заявив, що не порушує жодних правил.

Владислав планує продовжувати боротьбу за своє право таким чином вшанувати пам'ять земляків під час офіційних змагань на Олімпіаді.