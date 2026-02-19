Клебо пише історію, Шиффрін зняла прокляття: підсумки Олімпіади за 18 лютого

18 лютого, у дванадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 9 комплектів нагород. На жаль, українці знову не були близькими до медалей.

Норвезька суперзірка лижних гонок Йоханнес Клебо продовжив писати історію. Він виграв усі п'ять дисциплін, які вже відбулися на Іграх, та довів сумарний лік своїх золотих медалей на зимових Олімпіадах до 10, уже на 2 випереджаючи ще донедавна лідерів за цим показником співвітчизників Бйорна Делі, Маріт Бйорген та Уле Ейнара Бйорндалена.

Ось тільки усі вищеперераховані давно завершили свої кар'єри. А Клебо планує змагатися ще 8 років, щоб спробувати повторити неймовірний рекорд плавця Майкла Фелпса на літніх Олімпійських іграх – 23 нагороди найвищого гатунку. Правда, для цього йому потрібно виграти марафон в Італії та забрати всі золоті медалі наступних двох головних форумів чотириріччя.

У середу Йоханнес разом із Айнаром Хедегартом стали олімпійськими чемпіонами у командному спринті вільним стилем. У фіналі вони випередили американців (Бен Огден/Гас Шумахер) і господарів, збірну Італії (Елія Барп/Федеріко Пеллегріно).

Йоханнес Клебо Getty images

Українці Дмитро Драгун і Олександр Лісогор у змаганнях зупинилися на стадії кваліфікації, показавши 23 результат з 27 дуетів. До фіналу виходили 15 найкращих пар.

Лижні гонки. Чоловіки, командний спринт, вільний стиль

Норвегія – 18:28.98 США – +1.37 Італія – +3.31

У жіночих лижних гонках продовжує домінувати збірна Швеції. Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст завоювали "золото" в командному спринті вільним стилем. У фіналі вони випередили команди Швейцарії (Надя Келін/Надін Фендріх) і Німеччини (Лаура Гіммлер/Колетта Рідцек).

Майя Дальквіст Getty images

Для Сундлінг це друге олімпійське золото в кар'єрі. 4 роки тому в Пекіні вона перемогла в особистому спринті. Дальквіст стала олімпійською чемпіонкою вперше.

Українські лижниці Анастасія Нікон та Софія Шкатула у кваліфікації посіли 20 місце з 26 команд і до 15 найкращих дуетів, що продовжили боротьбу в фіналі, не потрапили.

Лижні гонки. Жінки, командний спринт, вільний стиль

Швеція – 20:29.99 Швейцарія – +1.40 Німеччина – +5.87

Китайський сноубордист Су Їмін став чемпіоном у дисципліні слоупстайл у свій 22 день народження. На схилах Лівіньо він уже здобув "бронзу" в суміжній дисципліні, бігейрі, а загалом для молодого спортсмена це вже четверта олімпійська медаль, причому друга золота.

Другий результат показав сноубордист із Японії Тайга Хасегава, трійку призерів замкнув Джейк Кантер зі США.

Сноуборд. Чоловіки, слоупстайл

Су Їмін (Китай) – 82.41 Тайга Хасегава (Японія) – 82.13 Джейк Кантер (США) – 79.36

Змагання сноубордисток у дисципліні слоупстайл несподівано виграла 19-річна японка Марі Фукада завдяки вдалій останній спробі. Головна фаворитка змагань, чемпіонка Пекіна-2022, представниця Нової Зеландії Зої Садовскі-Синнотт стала другою, відставши лише на 0,35 бала. Вона завоювала в Італії вже другу срібну медаль, адже раніше стала другою в бігейрі.

Марі Фукада Getty images

Чемпіонка Олімпіади-2026 у бігейрі, Кокомо Мурасе з Японії, цього разу задовольнилася "бронзою".

Сноуборд. Жінки, слоупстайл

Марі Фукада (Японія) – 87.83 Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія) – 87.48 Кокомо Мурасе (Японія) – 85.80

Легендарна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін розгромила всіх суперниць у своєму коронному слаломі. Вона випередила швейцарку Каміль Раст і шведку Анну Свенн-Ларссон.

Для Шиффрін це третє олімпійське золото в кар'єрі. У 2014 році в Сочі вона також виграла слалом, а у 2018-му в Пхенчхані – гігант. Після цього американка провалила Ігри-2022 у Пекіні та попередні старти (командна комбінація та гігант) на поточній Олімпіаді в Італії.

Мікаела Шиффрін Getty images

Шиффрін є найтитулованішою слаломісткою всіх часів. У своїй коронній дисципліні вона здобула рекордну 71 перемогу на Кубку світу та чотири рази ставала чемпіонкою світу. Втім, американка не могла виграти слалом на двох останніх Олімпіадах та на трьох останніх чемпіонатах світу.

Збірну України в жіночому слаломі представляла одна спортсменка – Анастасія Шепіленко. Вона зійшла з дистанції вже у першій спробі.

Гірські лижі. Жінки, слалом

Мікаела Шиффрін (США) – 1:39.10 Каміль Раст (Швейцарія) – +1.50 Анна Свенн-Ларссон (Швеція) – +1.71

Китаянка Сюй Ментао захистила свій пекінський титул у лижній акробатиці. Більш ніж на 10 балів вона випередила срібну призерку, Деніелл Скотт з Австралії. Третьою стала ще одна представниця Китаю Шао Ці.

Сюй Ментао Getty images

На жаль, жодна з чотирьох українок, які брали участь у кваліфікації, до фіналу не пробилася. З 25 учасниць Ангеліна Брикіна стала 13-ю, Діана Яблонська – 18-ю, Неллі Попович – 19-ю, Оксана Яцюк – 20-ю. До фіналу проходили 12 найкращих спортсменок.

Фрістайл. Жінки, акробатика

Сюй Ментао (Китай) – 112.90 Деніелл Скотт (Австралія) – 102.17 Шао Ці (Китай) – 101.90

Слідом за чоловічою збірною Франції успіх в естафеті повторила й жіноча команда "триколірних". Причому зробила це у дуже схожому стилі, адже на першому етапі Камілла Бене наслідувала не найкращий приклад Фаб'єна Клода й заробила коло штрафу, привізши відставання від лідера майже у хвилину.

Лідерка загального заліку Кубку світу Лу Жанмонно вже на другому етапі майже ліквідувала гандикап, а Осеан Мішлон та Жюлья Сімон довершили справу. На фініші відставання збірної Швеції склало більше 50 секунд, а Норвегії – понад хвилину.

Getty images

Непогану для цього сезону гонку провели українські біатлоністки, а 21-річна Олександра Меркушина видала взагалі класний перший етап, майже не програючи у швидкості лідерам і передавши естафету четвертою.

На жаль, про інших наших дівчат такого не можна було сказати, тож підсумком виступу Юлії Джими, Христини Дмитренко та Дарини Чалик стало дев'яте місце. Все б добре, якщо не пам'ятати, що три Олімпіади тому збірна України в домінуючому стилі виграла жіночу естафету, ще й у лігві ворога. Зараз дев'ята позиція з відставанням у понад три хвилини від чемпіонок вважається за успіх.

Біатлон. Жінки, естафета 4х6 км

Франція (1+6) – 1:10:22.7 Швеція (1+7) – +51.3 Норвегія (0+7) – +1:07.6

Медальні дисципліни у середу завершувалися двома дисциплінами в шорт-треку. Чемпіонками в естафеті стала збірна Кореї.

Getty images

"Срібло" в активі команди Італії, а 35-річна Аріанна Фонтана, яка на домашній Олімпіаді встановила унікальний рекорд, здобувши медалі на 6 Іграх поспіль, отримала загалом свою 14 нагороду. "Бронза" дісталася збірній Канади.

Шорт-трек. Жінки, естафета 3000 м

Корея – 4:04.014 Італія – +0.093 Канада – +0.300

Чоловіки розігрували медалі на дистанції 500 метрів. Переможцем став бронзовий призер Пекіна-2022 у цій дисципліні, канадець Стівен Дюбуа.

Стівен Дюбуа Getty images

"Срібло" виборов представник Нідерландів Мелле ван'т Ваут, а бронзову медаль здобув його земляк та брат Єнс ван'т Ваут, який на цих Іграх ставав олімпійським чемпіоном на дистанціях 1000 і 1500 метрів.

Українець Олег Гандей, виступаючи з пошкодженням, не зумів подолати чвертьфінальний бар'єр, фінішувавши четвертим у своєму забігу. До півфіналу проходили два перші спортсмени.

Шорт-трек. Чоловіки, 500 м

Стівен Дюбуа (Канада) – 40.835 Мелле ван'т Ваут (Нідерланди) – +0.077 Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) – +1.073

Виходить на фінішну пряму хокейний чоловічий турнір. Відбулися чвертьфінальні поєдинки. У першому матчі дня збірна Словаччини несподівано легко переграла Німеччину – 6:2. Зірковий форвард Едмонтона німець Леон Драйзайтль відзначився лише однією гольовою передачею.

А далі розпочалося найцікавіше, що ледь не переросло у справжнє божевілля. Команда Канади була величезним фаворитом у матчі проти збірної Чехії й швидко відкрила рахунок зусиллями 19-річного нападника Сан-Хосе Макліна Селебріні. Однак чехи швидко зрівняли рахунок і ще до кінця першого періоду вишли вперед.

У другій третині зустрічі канадці вирівняли ситуацію, реалізувавши більшість. За 7:42 до завершення третього періоду Онджей Палат знову вивів Чехію вперед у контратаці. Нік Сузукі блискучим підставленням ключки після накидання від синьої лінії зумів перевести гру в овертайм.

У додатковій 10-хвилинці за регламентом гра проходила у форматі 3х3, і канадський нападник Вегаса Мітч Марнер після сольного проходу кидком з незручної руки змусив капітулювати воротаря чехів Лукаша Достала – 4:3.

Після завершення зустрічі сталося неочікуване. Виявилося, що у третьому періоді в момент голу Палата на майданчику перебували шестеро польових гравців збірної Чехії. Можна тільки уявити масштаб скандалу, якби канадці вилетіли з Олімпіади завдяки шайбі, закинутій їхніми суперниками під час знаходження на льоду зайвого гравця.

I'm crying, Czechia had 6 players on the ice when Ondrej Palat scored the late goal to put them up 3-2. THERES EVEN 6 OF THEM IN THE GOAL CELEBRATION HUDDLE 💀💀💀 pic.twitter.com/fqCW0qk5Md — Stinky Man (@LilMoserGaming) February 18, 2026

Близькими до раннього завершення боротьби були й інші фаворити, команда Фінляндії. Збірна Швейцарії завдяки двом голам у першому періоді вела аж до 54 хвилини зустрічі. Однак Себастьян Ахо та Міро Хейсканен перевели гру в овертайм, у якому нападник Колорадо Арттурі Лехконен закинув переможну шайбу – 3:2.

Нарешті, збірна США обіграла команду Швеції у третьому овертаймі дня. У першому періоді рахунок за "зірково-смугастих" відкрив Ділан Ларкін, а за 1:31 до кінця третього періоду Міка Зібанеджад закинув у відповідь. На четвертій хвилині додаткового часу Квінн Г'юз приніс американцям путівку в півфінал.

Півфінальні пари хокейного турніру Олімпіади

Канада – Фінляндія

США – Словаччина

Медальний залік

Збірна Норвегії вже виглядає недосяжною у неофіційному медальному заліку, маючи 15 золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород, загалом 33. Господарі змагань мають на своєму рахунку 26 медалей (9-5-12), американці треті (7-11-6).

19 лютого, у тринадцятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 6 комплектів нагород. Через несприятливий прогноз погоди українські лижні акробати Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Ян Гаврюк знову не вийдуть на старт кваліфікаційних змагань. Можливо, головним медальним сподіванням збірної України посміхнеться удача 20 лютого.