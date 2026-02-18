Збірна Чехії закинула третю шайбу Канаді з шістьма польовими гравцями на майданчику

Збірна Чехії була близькою до виходу у півфінал олімпійського турніру з хокею після шайби у ворота Канади, яка була закинута з порушеннями правил.

Нападник Айлендерс Ондржей Палат відзначився голом на 13-й хвилині третього періоду. В цей час на майданчику перебувало шість польових гравців збірної Чехії, проте арбітри не побачили цей момент.

За порушення чисельного складу команди судді повинні були покарати чехів 2-хвилинним штрафом.

Огляд матчу

Нагадаємо, у підсумку Канада змогла здобути вольову перемогу над Чехією та вийшла у півфінал.

