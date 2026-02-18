Українська правда
Китаянка Сюй Ментао стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в лижній акробатиці

Сергій Шаховець — 18 лютого 2026, 15:17
Сюй Ментао
Getty Images

У середу, 18 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся розіграш нагород у лижній акробатиці. Змагання проходили на схилах у Лівіньйо.

Золоту медаль виборола представниця Китаю Сюй Ментао. Зазначимо, що для спортсменки це друга олімпійська медаль в кар'єрі.

Срібною призеркою стала 35-річна австралійка Деніелл Скотт, яка випередила китаянку Шао Ці, якій дісталася бронза.

Олімпійські Ігри-2026. Лижна акробатика, жінки

  • 1. Сюй Ментао (Китай) – 112.90
  • 2. Деніелл Скотт (Австралія) – 102.17
  • 3. Шао Ці (Китай) – 101.90
Скриншот з сайту olympics.com

Нагадаємо, що чотири українські фрістайлістки не потрапили до фіналу з лижної акробатики на Олімпійських іграх 2026. Найкращий результат показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13 місце.

Зазначимо, що на попередніх Іграх у Пекіні-2022 золоту нагороду в лижній акробатиці виборола китаянка Сюй Ментао. Срібну медаль завоювала білоруска Ганна Гулькова, а "бронза" дісталася американці Меган Нік.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дванадцятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

