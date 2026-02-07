Італійський допінг, норвезький скандал та амбітні українські ветерани. Прев’ю біатлону на Олімпіаді-2026

Вже постукали у двері XXV зимові Олімпійські ігри, а разом з ними й момент істини. Змагання чотириріччя в Італії підсумують роботу спортсменів і за весь олімпійський цикл, і навіть за поточний сезон. У календарі ще будуть етапи Кубку світу, але то вже радше за інерцією. Така специфіка олімпійського сезону – віддати все на Іграх, а там вже "дотягнути" на тому, що залишиться.

Звісно, на іграх чотириріччя очікуємо на прояв максимальних можливостей атлетів. Це і робить змагання піковими в емоційному та фізичному вимірах. Та не забуваймо, що саме на Олімпіадах часто стаються найгучніші сенсації.

Український біатлон до головних стартів підходить у становищі, яке не вселяє якихось великих сподівань на омріяні нагороди, будьмо відвертими. Але шанс, яким треба бути готовими скористатись, сподіваємось, з'явиться. Олімпійський засніжений та водночас спекотний Антгольц – в нашому передолімпійському огляді.

Фаворити: відомі з багатьма невідомими

Практично, як і в кожному виді спорту, найбільше на Іграх очікують злетів від тих, хто демонстрував високий результат протягом сезону. В біатлоні – це норвезькі, французькі та шведські атлети. В боротьбу за нагороди традиційно доєднається Німеччина. І, звісно, італійці, сили яким ще й додасть фактор господарів. Хоча це може й мати зворотний ефект. Рідні стіни, а ще й на масштабних змаганнях – це шалений тиск та відповідальність. І вкотре нагадуємо про атлетів з інших країн, які можуть проскочити на олімпійський подіум – США, Швейцарія, Чехія, Україна та ряд інших.

Норвезька команда пожертвувала останнім передолімпійським етапом Кубку світу, шліфуючи кондиції безпосередньо до Ігор. Більш зірковою виглядає саме чоловіча збірна. А в жінок за тиждень до Олімпіади ще й трапився скандал. Колишня біатлоністка, дворазова олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф звинуватила тренерів у неналежній підготовці жіночої команди. Вона більшою мірою мала на увазі провал на чемпіонаті Європи. Але звинувачення мали й більш глобальний характер.

Як мінімум – це неприємний удар, не під дих, але досить болючий. Могутні скандинави цю сварку, швидше за все, успішно перетравили. Але рубець однозначно лишився. Як це вплине на виступи команди – питання відкрите. Вже ближче до початку Ігор, після попереднього оприлюднення складу на першу гонку Олімпіади, в Норвегії знову сталися певні непорозуміння, і стосувалися вони вже чоловічої команди.

Кожен з чоловічої команди – потенційний переможець та призер Ігор. Навіть дебютант Мартін Улдаль. Про його феномен ми детально розповідали.

Головна зірка Франції – Ерік Перро, перший номер світового заліку. Але й більш досвідчені, хоча й менш потужні зараз Емільєн Жаклєн та Кантен Фійон Має також можуть здобути медалі в особистих гонках. А ще є брати Клоди. Напевно, саме ці дві команди влаштують основну битву за медалі в естафеті. Хоча для інтриги хочеться, аби коло претендентів було ширшим. Для команд штибу США, Італії, Швейцарії, Словенії, Чехії, Італії, України – бронза буде стелею бажань.

У господарів-італійців у чоловічій команді головну роль грає Томмазо Джакомель – другий номер світового рейтингу. Але найбільша сила Італії, схоже, саме у змішаній естафеті, там вона має надпотужну четвірку.

На передолімпійському етапі Кубку світу Італія в міксті здобула золото. А на двох попередніх Олімпіадах мала бронзу.

Але й італійців також підкосив скандал. Допінг-тест провалила Ребекка Паслер. Це не основна одиниця команди, але тут більше про іміджеві втрати, ніж кадрові.

Загалом, і в жіночому, і в чоловічому біатлоні на Олімпіаді буде небачена конкуренція. Після відходу братів Бо, боротьба у чоловіків часом дуже непередбачувана. У жінок найпотужніше зараз виглядає лідерка загального заліку Лу Жанмонно з Франції, але вона, мабуть, не зможе бути на вершині в кожній гонці, а дуже сильних суперниць є чимало.

На Олімпіаді побачимо і представників екзотичних, не зовсім біатлонних країн. Це Олімпіада з усіма її традиціями та принципами.

Ветерани: Після Антгольца з траси зійде зіркова плеяда

Тріумфаторка Кубку світу-2024/25 німкеня Франциска Пройс після цього сезону попрощається з трасою, тож в Антгольці зосередиться на максимумі. Попри всі здобутки, вона досі не має олімпійської медалі в особистих гонках.

"Чао" вже сказала й легендарна італійка Доротея Вірер. Піти красиво, емоційно та ще й перед рідною публікою – це ж так по-італійськи. Тому буде дуже сильно старатись на останніх в кар'єрі стартах. Останніми Ігри будуть і для титулованого словенця Якова Фака. Він ще торік сказав – зав'язує.

Вікові й титуловані біатлоністи є також у складі української збірної – Дмитро Підручний та Юлій Джима. Офіційно про кар'єрний фініш ще ніхто з них не заявляв, але є сумніви, що як спортсмени вони будуть змагатись на Іграх за чотири роки. Чи завершать кар'єру після цього олімпійського сезону – питання. Скоріш за все, ще ні.

Арена та траса: зимова казка, від якої захоплює дух, сковує м'язи та вимикає дихання

"Зюд-Тіроль" арена вважається однією з найкращих у світі в контексті погоди, а в біатлоні це важить багато, адже лижна гонка та стрільба – це одне ціле. Саме в цій місцевості зазвичай під час етапів Кубку світу панує морозна та сніжна погода, якісь ексцеси трапляються вкрай рідко. Високогір'я – найбільший виклик. Видати максимум на висоті 1600 метрів в умовах гіпоксії та її наслідків – дуже непросто. Але всі професіонали, тож до цього готувались. Саме на цій арені чимало збірних, зокрема й українські, проводили тренувальні заняття протягом міжсезоння.

Вважається, що траса підходить краще легким спортсменам, адже їх організм потребує менше кисню, якого в горах дефіцит. А в українській збірній "легких" вистачає. Хоча розуміємо, що лише легкість не є запорукою успіху.

Віртуально пройтися змагальним треком можна з італійською біатлоністкою Ганною Аухенталлер.

Арена вміщує найбільше глядачів з-поміж інших олімпійських локацій. Загалом, біатлон протягом Ігор відвідає близько 200 тисяч вболівальників!

Прогноз погоди на перші дні змагань оптимальний. Невеликий мороз вночі та майже відсутній в денний час. Орієнтуємось на те, що вже все ж таки лютий, погодні примхи у цей час більш ймовірні. Але головне, що без великого морозу. Буде суто спортивна спека!

Україна: Все складно, але немає нічого неможливого

Чи є бодай якісь шанси на медалі в українських чоловіків та жінок? Звісно ж, є, хоч і невеликі. Принаймні, український міністр спорту сподівається на нагороди.

Віра – це, дійсно, те, що надихає. Але розуміємо, що зараз далеко не Олімпіада-2014, коли відсутність нагороди сприйняли б як провал.

Читайте також : Відео Фото Сочі-2014: золота естафета біатлоністок та російський допінг на тлі Революції Гідності

За можливостями Україна зараз навіть не в олімпійському 2022-му. Але теоретично про медалі можна мріяти завжди.

І чоловіча, і жіноча збірні складені переважно з олімпійських дебютантів – це те, що вселяє надію вже на Олімпіаду-2030.

Можливо, найбільше шансів зараз має Дмитро Підручний. За плечима титулованого "ветерана" не лише гвинтівка, а й величезний досвід. Готувався, як і вся команда, спеціально на Ігри. Під час сезону особливо не вражав, лише одного разу фінішував в топ-10, переніс хворобу, але порох ще точно сухий!

Для Дмитра та його персонального тренера Юрая Санітри ці Ігри дуже важливі, бо це останній шанс. Українець може вистрілити у спринті, а потім поборотись в гонці переслідування. За такою формулою він став чемпіоном світу у 2019-му.

НОК України

Також пам'ятаємо як Юрай Санітра у Ванкувері-2010 привів до олімпійської бронзи свого словацького підопічного Павола Хурайта.

А ще й Дмитро може пробитись до масстарту та нав'язати боротьбу там. Але до останньої гонки перенасиченої програми ще треба "дожити". Дмитро – вкрай важлива одиниця для естафети. При всій повазі до кожного нашого атлета – естафета з Підручним і без нього – це велика різниця.

Найвище серед українців у світовому рейтингу зараз Віталій Мандзин. Він дебютує на Олімпіаді. За плечима не має й приблизно такого досвіду як у Підручного, але теж може спробувати зачепитися за пристойні результати. В його випадку буде більша залежність від ряду інших факторів, наприклад, провалу конкурентів. У Мандзина є великі амбіції та бажання, а це рано чи пізно призведе до результату.

Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко мають гірші показники протягом сезону. Кожен з різних причин. Але стріляй, наприклад, в індивідуальній гонці без хиб – і це може бути злет. Борковський та Лесюк, нагадаємо, також олімпійські дебютанти.

Всю силу та жагу акумулювати б в єдине – і можна спробувати перевершити себе в естафеті. Медаль була б сенсацією, але поборотись за місце в топ-5 можливо. Хоч і дуже непросто.

Якщо в чоловіків і є часткова надія на швидкісні дисципліни, то в жінок з цим гірше. Олімпійська чемпіонка Юлія Джима увійшла в сезон лише після нового року через травму пальця. На дистанції виглядала важко. Був час для коригування фізичного стану, але білою плямою залишається хіба що можлива абсолютна стрільба в індивідуальній гонці. Але якщо швидкість буде такою ж нешвидкою, то й влучність на стрільбі нічого не гарантує. Джиму не заявили на першу гонку Ігор, давши змоги підготуватись до своєї коронної.

А ось у Христини Дмитренко, яка зараз є лідеркою команди, у цьому плані можливостей більше. Не крейсер, але на трасі свіжіша. Чотири точних стрільби в індивідуальній гонці можуть подарувати Україні диво. Щоправда, біатлоністка пропустила одне з тренувань вже тут, в Антгольці, через проблеми з горлом.

Запалила надію вчорашня юніорка Олена Городна. Разом із Віталієм Мандзиним вона посіла 5 місце в одиночній змішаній естафеті на останньому перед Іграми етапі Кубку світу.

Можна було б і пофантазувати щодо можливих перспектив, але цієї дисципліни в олімпійській програмі немає. В особистих гонках Городна навряд чи замахнеться на високі позиції. І Городна, і Олександра Меркушина, і Дарина Чалик – це, сподіваємось, ударна сила на Олімпіаду-2030. А пройти бойове хрещення в Антгольці буде дуже корисно.

Мріємо, щоб жіноча команда змогла поборотись за "п'ятірку" в естафеті, на сьогодні це максимум можливостей. Фактор несподіванки тримаємо в голові.

А ось у змішаній естафеті шансів на успіх може бути більше. Щоправда, у цій дисципліні конкуренція зашкалює. На подіум претендує з десяток команд. Шанс може з'явитись, але ще треба знати, як його схопити за бороду.

Біатлон на Олімпіаді-2022. Все пізнається у порівнянні

Після тріумфального 2014-го (золото в естафеті, бронза у спринті) Україна не мала медалей в біатлоні. Пхьоончанг-2018 та Пекін-2022 радості не принесли. Після Пекіна країна ще й занурилась у війну з усіма її наслідками…

У Пекіні в індивідуальній гонці Юлія Джима та Ірина Петренко посіли відповідно 10 та 11 місця в індивідуальній гонці. Причому, Джима потрапила до чільної десятки навіть маючи дві хиби на стрільбі. Але чотири роки тому Джима була сильнішою. Восьмою Юлія була у спринті та сьомою в масстарті. Тричі в топ-10 на Олімпіаді – солідний результат.

Дмитро Підручний був кращим з чоловіків в його неулюбленій індивідуальній гонці, але це лише 18-й результат, у спринті 13-й, на такому ж місці фінішував і в переслідуванні. До масстарту кваліфікувалися і Дмитро Підручний, і Артем Прима, але в елітній гонці з 30 учасників фінішували за межами топ-20.

Попри зірковий за іменами склад (Валентина Семеренко, Джима, Прима, Підручний) у змішаній естафеті справи геть не пішли з самого початку – 13 місце на фініші. У чоловічій (Цимбал, Прима, Дудченко, Підручний) – 9-та позиція.

У жіночій – 7 місце (Петренко, Джима, Меркушина, Підгрушна) Юлія Джима на другому етапі завітала на штрафне коло. Решта учасниць не припустились жодної хиби. Але швидкості були не ідеальні, а відтак і не медальні.

Програма та календар біатлону на олімпійських Іграх

В олімпійській програмі традиційно присутній весь набір дисциплін. За виключенням одиночної змішаної естафети. Гонка дуже цікава, швидка, та непередбачувана, але все ще не олімпійська. Розпочнуться змагання зі змішаної естафети 2+2. Зазначимо, що перші два етапи будуть бігти чоловіки, а фініш буде жіночим. Після дводенного відпочинку – біатлонний марафон – індивідуальна гонка. Згідно з її правилами, нагадаємо, біатлоністу за кожен неточний постріл додається штрафна хвилина до часу на дистанції. Саме тому у цій дисципліні часто шанс на медаль мають ті, хто влучно стріляє, але не дуже швидко пересувається на лижах.

Знову після перепочинку класична зв'язка – спринт та гонка переслідування. Нагадаємо, в гонці переслідування атлети стартують з майже спільного старту, але з тими інтервалами, які вони мали у спринті. Програв секунду переможцеві спринту – в переслідуванні вибігаєш на трасу за секунду після лідера. В естафетах біатлоністи будуть змагатись вже добряче втомленими, але це Олімпіада – насичену програму треба витримати. Для багатьох ця гонка стане останньою. Адже право стартувати в останній дисципліні, масстарті, матимуть лише 30 найсильніших. Топ-15 зі світового рейтингу, медалісти Олімпіади, а також ті, хто в особистих гонках (індивідуалка, спринт, переслідування) здобудуть найбільше балів. Це й буде фініш…

08.02.2026 | 15:05 | Змішана естафета

10.02.2026 | 14:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

11.02.2026 | 15:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки

14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, жінки

15.02.2026 | 12:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

15.02.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

17.02.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

18.02.2026 | 15:45 | Естафета 4х6 км, жінки

20.02.2026 | 15:15 | Масстарт 15 км, чоловіки

21.02.2026 | 15:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор 2026 є Суспільне мовлення. Усі гонки наживо покаже телеканал "Суспільне Спорт".

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх біатлонних гонок на Олімпійських іграх 2026. Та буде безперебійно забезпечувати вас всіма новинами! Sitius, Altius, Fortius!