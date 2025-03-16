Титулований словенець та канадська біатлоністка оголосили про завершення кар'єри

Титулований словенський біатлоніст Яков Фак та канадська спортсменка Емма Ландер оголосили про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Nordicmag та сама біатлоністка у своїх соцмережах.

Канадка Ландер завершить свої виступи після етапу Кубку світу в норвезькому Осло, а ось Фак вирішив завершити кар'єру вже зараз.

Організаційний комітет вже оголосив про урочистості, які будуть проведені на честь видатного біатлоніста по завершенню сінглміксту.

За свою кар'єру, 37-річний спортсмен 29 разів посідав подіум в межах Кубку світу, з яких дев'ять було золотих. Окрім того, Фак виграв дві золоті медалі чемпіонатів світу (2012 та 2015). У 2010 році словенець ставав бронзовим призером Олімпійських ігор, а у 2018 році вигравав срібло Олімпіади.

Щодо Ландер, то найкращим результатом за кар'єру спортсменки була срібна медаль спринту на Кубку IBU в сезоні-2015/16.

Зазначимо, що напередодні Фак вперше за 10 років здобув перемогу в межах Кубку світу.