Бідний: На Олімпіаді-2026 є надії на фрістайл і біатлон

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний поділився очікуваннями щодо кількості ліцензій на Олімпіаду-2026 та медальних шансів вітчизняних спортсменів безпосередньо на Іграх.

Слова Бідного наводить Інтерфакс-Україна.

"Я ніколи не називаю кінцеву ціль, скільки ми очікуємо ліцензій. Наразі їх 18. Відбір буде тривати ще до січня, подивимося що вийде. Ми вболіваємо за кожного нашого атлета, бо розуміємо наскільки важко сьогодні даються ці ліцензії.

У нас є певні надії на фрістайл, є надії на біатлон - молода перспективна команда. Але не хочеться викреслювати всіх інших, бо Олімпіада це така подія - кожен може показати більше свого максимуму, тому вболіваємо за кожного", – заявив міністр.