Я трохи розчулилася, – Вірер провела свій останній етап на Кубку світу

Чотириразова чемпіонка світу з біатлону Доротея Вірер завершила виступи на етапах Кубка світу.

Останнім стартом 35-річної спортсменки на етапах Кубка світу стала гонка з масовим стартом, яка відбулася в чеському Нове Мєсто, де вона посіла 7 місце.

Після фінішу організатори влаштували спеціальну церемонію прощання. Вірер подякувала вболівальникам за підтримку протягом усіх років:

"Глядачі були просто неймовірні. Мені приємно завершити таким чином цей шлях у Кубку світу, який я почала у 2011 році з чемпіонату світу серед юніорів. Мені приємно, що публіка так мене любить. Я не очікувала цього, тому що, можливо, я вже багато років тут, у мене хороші стосунки з уболівальниками, і завдяки їм ми так добре проводимо час. Без них це було б неможливо. Я трохи розчулилася, хоча й не показала цього. Було приємно святкувати разом із персоналом, який завжди працює за лаштунками", – цитує італійку Fondoitalia.

Наразі Вірер планує зосередилась на підготовці до зимових Олімпійських ігор-2026 в Мілані та Кортіні, які стануть для неї останнім стартом у кар'єрі. Змагання з біатлону прийматиме рідна для спортсменки Антерсельва.

"Звичайно, я думаю, що це буде востаннє, і вважаю це нормальним. Я довго чекала цієї події і постараюся насолодитися нею і показати найкращий результат, незалежно від результату. Я постараюся залишатися якомога більш зосередженою і подивимося, в якій формі я буду".

Доротея Вірер за свою кар'єру тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх і двічі ставала переможницею загального заліку Кубка Світу.

Раніше італійка визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру. Доротея визнала, що після Олімпійських ігор мріє стати матір'ю.

Нагадаємо, що Доротея Вірер вже змінювала професію, відпрацювавши Олімпійські ігри-2024 як спеціальний кореспондент для Warner Bros Discovery.

Тоді італійка достроково завершила сезон та натякнула "Чемпіону" на завершення кар'єри. Пізніше титулована спортсменка в розмові з українським виробником біатлонного спорядження Юрієм Татариновим зізналась, що продовжить виступи на етапах Кубку світу.