Ми не можемо спалити всі таланти: Екгофф рознесла тренерів збірної Норвегії за результати на домашньому Євро

Легендарна біатлоністка Тіріль Екгофф розкритикувала тренерський штаб збірної Норвегії за виснаження молодих спортсменок після виступу жіночої команди на домашньому чемпіонаті Європи.

Про це вона розповіла у коментарі TV2. Тіріль наразі є експерткою цього телеканалу.

"Тепер тренери повинні вжити заходів. Ми не можемо спалити всі таланти, які маємо. Я бачу це знову і знову: дівчата виснажуються. Ми руйнуємо так багато талантів. Вони змушують дівчат брати участь у гонках, коли ті вже повністю виснажені. Там є чотири-п'ять дівчат, які просто знесилені. Я добре це розумію і знаю, як важко відстоювати свої інтереси, коли ти втомлений. Мені прикро на це дивитися. Так не повинно бути. Ми повинні звернути увагу на Францію. Що вони роблять? Як їм вдається утримувати так багато талантів? Я вважаю, що вони роблять це набагато якісніше, ніж ми. Ми змушуємо дівчат занадто багато тренуватися. Енергія – це ключ до багатьох речей".

Також Тіріль обурилася, що федерація намагається "винайти велосипед", не звертаючись за допомогою до її самої та Марте Ольсбю-Ройселанн.

Домашній турнір в Шушені став розчаруванням для норвежок: у індивідуальній гонці, у спринті та гонці переслідування найкращими результатами стали 8-ме (Емілі Калкенберґ), 11-те (Гуро Іттерхус) та 9-те місце (Юні Арнеклейв).

Ситуація набула резонансу після фінішу 28-річної Каролін Ердаль (34-те місце у персьюті). В інтерв'ю вона зізналась у повному виснаженні:

"Я просто починаю плакати після того, як пробігаю гонки. В основному через те, що я втомлена і не можу нічого контролювати. Це прикро, але останнім часом це трапляється часто. Я це відчуваю."

Керівник з розвитку Норвезької федерації біатлону (NSSF) Андерс Брюн Геннум відкинув звинувачення, заявивши, що тренери, навпаки, бережуть атлетів. Щодо Ердаль, він запевнив, що вона мала план відпочинку та допомогу фізіотерапевтів.

Нагадаємо, Україна фінішувала дев'ятою в жіночій естафеті чемпіонату Європи 2026. А Норвегія, до речі, посіла третє місце.