Пройс оголосила, що завершить кар'єру після олімпійського сезону

Чинна володарка Великого кришталевого глобусу, німецька біатлоністка Франциска Пройс, підтвердила, що сезон 2025/2026 стане останнім у її професійній кар'єрі.

Про це повідомляє IBU.

Спортсменка, яка раніше натякала на це рішення під час етапу в Нове-Место, планує піти зі спорту. Раніше Пройс відверто розповідала про свої "незавершені справи" на Олімпійських іграх. За три попередні участі в Іграх її єдиним трофеєм стала медаль в жіночій естафеті в Пекіні-2022. Тож тепер цьогорічна олімпіада – це остання велика її ціль.

У своєму фінальному сезоні 2025/26 Пройс на нещодавньому етапі в Нове-Место здобула бронзу в індивідуальній гонці. До цього німкеня в Обергофі була 5-ю у спринті та гонці переслідування, а також допомогла своїй команді стати третьою в естафеті. У Рупольдінгу Франциска також фінішувала в топ-10 у всіх особистих гонках (5-те місце у спринті, 7-ме у персьюті).

Нагадаємо, напередодні свою останню гонку в межах Кубку світу провела італійська біатлоністка Доротея Вірер.

Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.