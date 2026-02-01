Мартін Улдаль – безстрашний "сніговик" зі скандинавської глибинки, олімпійська надія Норвегії

24-річний норвезький біатлоніст Мартін Улдаль – один з тих, хто може досягнути успіхів легендарних братів Йоганнеса і Тар'єя Бо. Атлет має чудові дані – надшвидка стрільба, вибухова швидкість на дистанції. Щоправда, ще немає стабільності, але це наживне. Улдаль потенційно може стати героєм вже прийдешньої Олімпіади-2026, адже про потенційного чемпіона не перший рік говорить біатлонний світ.

Наша історія – не зовсім про аналіз можливостей відомого біатлоніста. Радше про те, який тісний цей світ, а також про певний зв'язок родини Улдаля з нашою країною.

Нещодавно в Україні нам майже випадково вдалося зустріти мешканку Норвегії, волонтерку, яка виявилась не просто любителькою біатлону, а ще й сусідкою Мартіна. Через неї ми й розпитали про біатлоніста, його життя, становлення та, загалом, про біатлон в норвезькій провінції, яка дала світу не одного видатного атлета.

Тепла українська гривня в холодній країні норвезьких крон

Берріт Аакре працює в освітній організації "Aktive Fredsreiser" (Активні подорожі заради миру), возить дітей на історичні екскурсії, пов'язані з Другою світовою війною. Від початку великої війни активно займається волонтерством. У березні 2022 року допомагала українським родинам з вимушеною евакуацією.

Відвідала чимало українських міст. В українців та норвежців ментально багато чого спільного, – погоджується жінка. Та й ми після знайомства – такої ж думки. Берріт весь час носить на шиї "медальйон" – залізну українську гривню.

"Якось ще на початку війни ми везли групу українських родин з дітьми, давали їм подарунки, гралися з ними. А коли вже прощались – одна з дівчаток, 6-річна на той момент Настя, дуже хотіла мені щось подарувати на згадку про рятівну подорож і дала мені на пам'ять цю залізну монету. Відтоді я не знімаю її, для мене це пам'ять та емоції на все життя", – щемливо згадує той момент норвезька волонтерка.

Медальйон з гривні, який носить Берріт Аакре в якості подарунка від української дівчинки

Під час останнього візиту в Україну наприкінці 2025-го привезла з колегою теплі в'язані речі – на потреби українських дітей. А ще й в лікарні пригостили солодощами кожного пацієнта дитячого відділення.

Берріт Аакре демонструє медальйон під час зустрічі з українськими школярами Фото Ростислава Грамарчука

В'язання – захоплення Берріт, разом з подругами вона продає власноруч вироблений одяг заради донатів. Або ж передають шапки, рукавиці та шкарпетки нужденним українцям.

Зіркова громада Біркеланд – один за всіх і всі за одного

І як же не заговорити з норвежкою про біатлон!? Слово за словом, і виявилось, що Берріт – сусідка родини Улдалів! А Мартіна Улдаля, коли той був ще підлітком, вона возила на екскурсію в Польщу та Німеччину.

Берріт проживає в селищі Біркеланд в провінції Біркенес. Саме там народився Мартін, хоча й потім переїхав в інше місто за 13 кілометрів. До речі, в однойменній громаді проживає і олімпійський призер та чемпіон світу Ларс Біркеланд зі своєю дружиною, також титулованою біатлоністкою – Фанні Горн. Цей світ дійсно дуже тісний…

Будинок, в якому народився Мартін Улдаль Фото Берріт Аакре

"Я працювала на місцевому підприємстві яке виробляє вікна, там працював і батько Мартіна, Атле, а саме виробництво було започатковано його кузеном" – розповідає Берріт і навіть демонструє виробничий шрам на руці.

За словами жінки, у громаді всі обожнюють біатлон та пишаються, що саме з їхніх країв походять відомі зимові атлети. У містечку часто проводяться різні змагання для дітей та дорослих, є траса для зимового та літнього катання. Типова норвезька лижно-біатлонна казка.

Також функціонує біатлонна школа та клуб, за який, до речі, навіть попри зміну прописки, виступає Мартін Улдаль. За це його всі, здається, обожнюють. А ще час від часу влаштовують імпровізовані фан-зони аби подивитись на виступи Мартіна та його партнерів по команді на міжнародних стартах. Такий фан-майданчик в Біркінесі, можливо, облаштують і під час Олімпіади-2026.

"У наших краях біатлонний світ настільки тісний, що буквально нещодавно мені мій батько сказав, що далекою кузеною мені приходиться Гун Маргіт, олімпійська призерка, дружина олімпійського чемпіона Солт-Лейк-Сіті 2002 з біатлону Фруде Андерсена. Також виявилось, що її батько та мій були вправними лижниками 50 років тому" – зазначила Берріт.

І розповіла ще одну цікаву історію про тісний біатлонний світ:

"Мама французького біатлоніста Еріка Перро (лідер світового рейтингу) – норвежка, Тоне Маріт Офтедал, із міста Саннес (містечко, де відбуваються перегони Blink фестиваль).

Коли сім'я жила в Норвегії протягом одного року, Ерік багато грався з Мартіном Невдалом (біатлоніст норвезької збірної). Вони жили на одній вулиці й разом їздили до гірського будинку. Тож вони хороші друзі, і Ерік, до речі, розмовляє норвезькою. А ще один відомий норвезький біатлоніст Ісак Фрей любить танцювати самбу! Коли він був малим, то був у Бразилії, там працював його батько".

Жінка на прохання "Чемпіона" зустрілася з дідусем Мартіна, колишнім директором місцевого банку, аби той розповів нашим читачам про зіркового онука.

Дідусь Мартіна Улдаля – Олав Геймдаль та норвезька волонтерга Берріт Аакре Фото Берріт Аакре

До речі, батька Мартіна звати Атле. Ну, і як після цього його син не став би атлетом!? Брат Мартіна також був біатлоністом, але завершив кар'єру, так і не ставши зіркою міжнародного масштабу.

Після спортивного орієнтування переорієнтувався на біатлон

Олав Геймдаль про онука розповідає з певною гордістю та гумором, згадує цікаві та показові історії з його життя. Деякі з них частково пояснюють феноменальність спортсмена. Загалом, історія дитинства "малого" Улдаля класична і, як часто буває, на перший погляд, не пов'язана з майбутньою кар'єрою. Хоча значну роль у "перемиканні" на біатлон зіграв старший брат, який, нагадаємо, завершив кар'єру.

"У дитинстві Мартін найбільше любив футбол, йому подобалася швидкість, ігри на снігу, лижі, спуски. Також займався спортивним орієнтуванням. Аспен, старший на 4 роки, захоплювався біатлоном, а в Біркеланді дуже хороші умови для цього виду спорту. До того ж в спортивному клубі Біркенеса є багато людей з нашого села, які активно займаються біатлоном. Тож Мартін теж пішов цим шляхом" – згадує дідусь.

Зараз, коли Олав бачить онука на екрані, то відчуває суміш гордощів та хвилювання. Особливо під час стрільби.

"У цей момент я часто відвертаюся, не наважуюся дивитися. Потім спокійно переглядаю гонки в записі й навіть по кілька разів. А щодо його рекорду зі швидскострільності (Улдаль провів стрільбу стоячи за 12,5 секунди на етапі Кубку світу в словенській Поклюці в сезоні 2024/2025), то це через те, що він опанував техніку, за якої дуже швидко знімає гвинтівку й так само швидко знову одягає її на стрільбищі – на цьому виграє час. Він дуже добре концентрується. Ще в дитинстві, коли займався чимось, мені доводилося кілька разів кликати його, аби він почув" – згадує дідусь Олав.

Стрільба Улдаля за 13 секунд

Енергійний та безстрашний… "айтішник"

Поради Мартіну дідусь особливо вже не дає, на все свій час. Але підтримує і час від часу хвалить. Спілкуються телефоном кілька разів на тиждень. Олав двічі був на змаганнях за участі Мартіна в Голменколені. Каже, що планує поїхати на домашній етап Кубку світу й наприкінці цього сезону, щоб підтримати онука, який віддає всі сили тренуванням та змаганням.

" Мартін вміє залишати невдачі позаду й дивитися вперед. Має дуже сильну психіку, добре тренується, у нього чудові фізичні якості. Коли він востаннє був у Ліллегаммері, то дуже легко пройшов на лижах 8 миль, ніби це була ніби звичайна прогулянка. А коли Мартін почав навчання в лижній гімназії Ліллегаммера в 2016-му, то мав найвищий показник споживання кисню серед усіх у класі", – каже літній чоловік.

Виявляється, окрім лиж Мартін Улдаль цікавився технікою – збирав, розбирав комп'ютери та подібні речі. Хотів вступити до технічної школи й навіть був зарахований, але зрештою обрав лижну гімназію в Ліллегаммері. Коли Мартіну було близько 10 років, він часто після школи ходив кататися на лижах разом із дідусем. Найбільше цінував швидкість. Любила лижі й мати, Інґебйорг. У родини є будиночок у горах, і вони часто там каталися. Але в Мартіна були й літні екстремальні захоплення, як і в українських сільських хлопчаків.

"Мартін також любив купатися в річці, особливо стрибати з мосту, що перетинає річку в Біркенесі. Двічі вивихнув плече, була операція. Він дуже енергійний, безстрашний. Будучи школярем часто забував взяти з собою обід, але біг додому, забирав й швидко повертався" – згадує ще одну історію дитинства дідусь Улдаля.

"Олд" Улдаль – Олав Геймдаль Фото Берріт Аакре

Олав Геймдаль також розповів, як фінансово стимулював онуків-спортсменів.

"Лижі він мав змалку. Згодом Мартіну, брату Аспену та їхньому кузену потрібне було повне лижне спорядження. Коли вони почали посідати призові місця, я давав їм грошові премії за потрапляння у призову трійку. Робив це приблизно 10 років, але коли Мартін почав виступати на міжнародному рівні й заробляти сам, я припинив" – розповів колишній банкір.

На лижах Улдаль їхав швидше ніж на машині

Про швидкість Мартіна, але вже в дорослому віці, в дідуся є окрема історія. Вона трапилась два роки тому, коли "джуніор" переміг у загальному заліку юніорського Кубку IBU в Канаді.

"Він отримав приз – BMW з правом користування на рік. Якось він їхав з гір у напрямку Ліллегаммера і рухався зі швидкістю лише 70 км/год, бо в баку майже не залишилося палива. Боявся, що не дотягне до заправки. Зупинила поліція й запитала, чому він їде так повільно. Довелося пояснювати ситуацію. Коли він розповів це батькові, Атле сказав: "Лише уяви собі – в мене є син, якого зупинила поліція за надто повільну їзду!"

Мартін Улдаль після змагань у Канаді

Батько Мартіна, Атле, свого часу втратив ногу після ДТП, він завжди любив швидкість та адреналін…

Повага українцям, які змагаються навіть під час війни…

Зараз у команді Мартін Улдаль найбільше товаришує з Мартіном Невландом – вони разом навчалися в лижній гімназії. У збірній Норвегії тренери визначають, хто з ким живе в кімнаті, тому команда дуже згуртована. Дівчина Мартіна – також біатлоністка – Гру Рандбю, переможниця юніорського чемпіонату світу 2024.

"Якось ми з родиною були в Крістіансенді, планували подивитися світлове шоу біля кафедрального собору й разом повечеряти. Коли ми сіли за стіл у ресторані, я почув, як за сусіднім столиком говорили про Мартіна з Біркеланда та його досягнення. А ще вони казали, що колишній керівник банку – це його дідусь. Я підійшов і сказав, що це дійсно так. Я був гордий, як півень, це був фантастичний день".

Звісно, через нашу українську знайому Берріт запитуємо, чи знає щось дідусь Мартіна про український біатлон.

"Я знаю про українських біатлоністів і вважаю фантастичним вже те, що вони можуть брати участь у змаганнях у тій ситуації, в якій перебуває Україна. Імена мені важко вимовляти, але коли я бачу український прапор – я за них також вболіваю", – каже дідусь.

Зараз всі думки про дебютну Олімпіаду свого онука. Олав ще ходить з однолітками-пенсіонерами в гірські походи, але для поїздки в Італію на Ігри, каже, вже не той вік.

"Батьки Мартіна, Атле та Інґебйорг, вже готуються до Олімпіади-2026. Загалом близько 60 людей з Біркенеса вже забронювали поїздку, щоб підтримати Мартіна в саморобному одязі з написом "Team Uldal" .

Батьки Мартіна Улдаля

Дебютна для Мартіна Улдаля Олімпіада стартує вже незабаром. 8 лютого відбудеться перша гонка Ігор – змішана естафета.

Україна та Норвегія, як і в усіх інших дисциплінах, будуть запеклими суперниками. Добре пам'ятаємо спринт минулого сезону, коли Мартін Улдаль та Дмитро Підручний фінішували поруч на високих 4 та 5 позиціях. А потім на церемонії нагородження разом тримали український прапор.

Дмитро Підручний, Мартін Улдаль та Стурла Легрейд Getty Images

Символічно, що відбувалося це в італійському Антгольці – місці, де незабаром розпочнеться Олімпіада. І хтозна, можливо, юний норвежець та досвідчений українець всупереч всьому зможуть здобути такі омріяні олімпійські медалі… Світ не лише тісний, він ще й дуже непередбачуваний…

Та як би не сталося – історія про Берріт, Мартіна та його дідуся Улдаля – це ще один місток нашої спільної дружби за межами траси.