Рекордна кількість. Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 відвідає майже чверть мільйона вболівальників

В міжнародному союзі біатлоністів очікують на рекордну відвідуваність змагань з біатлону на Олімпійських іграх-2026.

Про це йдеться у пресрелізі IBU.

Очікується, що гонки відвідає майже 200 000 уболівальників, що стане олімпійським рекордом для цього виду спорту. В федерації також повідомили про рекордне зростання телевізійної та онлайн аудиторії.

"Немає жодних сумнівів, що біатлон стане однією з головних родзинок Ігор і одним із найпопулярніших видів спорту. Та неймовірна атмосфера, що його супроводжує продемонструє магію нашого виду спорту нашій аудиторії, яка постійно зростає", – заявив президент IBU Олле Далін.

Зазначимо, біатлонна арена в Антгольц–Антерзельві "Зюд-Тіроль Арена" матиме найбільшу місткість серед усіх спортивних об'єктів Олімпіади-2026 — 19 100 глядачів.

Зараз на стадіоні тривають останні приготування, погода в місці проведення змагань зимова – невеликий мороз та чимало снігу.

Нагадаємо, олімпійські змагання з біатлону розпочнуться 8 лютого. В них візьмуть участь 210 спортсменів із 29 країн, які розіграють 11 комплектів нагород.

