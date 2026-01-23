Чоловіча збірна України визначилася зі складом на Олімпійські ігри 2026

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону на чолі з Надією Біловою оголосив склад команди на Олімпійські ігри 2026.

Про це повідомляє Biathlonnews.

До складу нашої команди увійшли п'ять біатлоністів. Зазначимо, що в особистих гонках "синьо-жовті" випускатимуть чотирьох спортсменів.

Україну на Олімпіаді-2026 в Італії представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Для капітана "синьо-жовтих" Дмитра Підручного ОІ-2026 стануть четвертими в кар'єрі. Також досвід виступів на Олімпіаді має Антон Дудченко.

Раніше став відомий склад жіночої збірної України на зимові Олімпійські ігри 2026.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Біатлонні змагання, що стартують 8 лютого, прийматиме Антгольц-Антерсельва.