Чоловіча збірна України визначилася зі складом на Олімпійські ігри 2026
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону на чолі з Надією Біловою оголосив склад команди на Олімпійські ігри 2026.
Про це повідомляє Biathlonnews.
До складу нашої команди увійшли п'ять біатлоністів. Зазначимо, що в особистих гонках "синьо-жовті" випускатимуть чотирьох спортсменів.
Україну на Олімпіаді-2026 в Італії представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Для капітана "синьо-жовтих" Дмитра Підручного ОІ-2026 стануть четвертими в кар'єрі. Також досвід виступів на Олімпіаді має Антон Дудченко.
Раніше став відомий склад жіночої збірної України на зимові Олімпійські ігри 2026.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Біатлонні змагання, що стартують 8 лютого, прийматиме Антгольц-Антерсельва.