Софія Кулай — 28 січня 2026, 19:21
Меркушина – про дебютну Олімпіаду: Для мене величезна честь представляти нашу країну
Олександра Меркушина
Українська біатлоністка Олександра Меркушина ексклюзивно поспілкувалась із виданням Чемпіон напередодні своєї дебютної Олімпіади-2026.

21-річна спортсменка поділилась емоціями від потрапляння у заявку жіночої збірної України на Ігри-2026.

"Для мене величезна честь представляти нашу країну, я спостерігала збоку за багатьма поколіннями олімпійців, безпосередньо за сестрою. Тепер я цей олімпієць. Це як галочка біля великого пункту у планах на свою кар'єру", – сказала біатлоністка.

Меркушина-молодша зізналась, що їй складно спрогнозувати результат, який вона вважатиме хорошим на дебютній для себе Олімпіаді. Олександра додала, що хотіла б відібратись у масстарт, який завершуватиме ОІ-2026 для біатлоністів (21 лютого).

Також талановита біатлоністка розповіла, чи отримала якісь настанови від старшої сестри Анастасії, яка вже має олімпійський досвід.

"Ми багато розмовляли з сестрою про її олімпійський досвід, тому я зрештою розумію, до чого бути готовою", – відповіла Олександра.

Відзначимо, що Анастасія Меркушина 28 січня стала чемпіонкою Європи-2026 в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, що біатлоністи змагатимуться за медалі Олімпійських ігор-2026 протягом 8-21 лютого в італійській Антгольц-Антерсельві. До жіночої збірної України з біатлону включено п'ять спортсменок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

