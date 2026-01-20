Жіноча збірна України визначилася зі складом на Олімпійські ігри 2026

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону на чолі з Миколою Зоцем визначився зі складом команди на Олімпійські ігри 2026.

Про це повідомляє Biathlonnews.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Україну на Іграх в Італії представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Зазначимо наявність у складі олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Юлії Джими, яка пропускала перші три етапи Кубку світу через травму.

Також додамо, що серед українок лише Христина Дмитренко має залікові очки в загальному заліку Кубку світу після перших п'яти етапів.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Біатлонні змагання прийматиме Антгольц-Антерсельва.