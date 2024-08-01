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Куліш виграв для України срібну медаль на Олімпіаді-2024

Денис Шаховець — 1 серпня, 11:18
Куліш виграв для України срібну медаль на Олімпіаді-2024

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На Олімпійських іграх 2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. У фіналі виступили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації, у тому числі й українець Сергій Куліш.

Спортсмени стріляли із положень лежачи, сидячи, та стоячи. 31-річний українець протягом усієї боротьби був серед претендентів на нагороди.

Перед стрільбою на вибування Куліш видав вдалу серію й був на проміжному першому місці, випереджаючи китайця Лю Юйкуна на 0,1 бала.

На жаль, українець надалі пропустив китайця вперед, але срібло вже не віддав нікому.

Для України це друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Раніше фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо-2020 Куліш у цій дисципліні боровся за медаль, проте в одній зі спроб випадково влучив в чужу мішень, через що посів лише 8 місце.

Також зазначимо, що Куліш взяв участь у третій Олімпіаді поспіль. На усіх Іграх він виходив до фіналів.

На дебютній Олімпіаді у Ріо-2020 Сергій Куліш завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Для Куліша це була остання дисципліна у Парижі-2024. Раніше Сергій не зміг пробитися у фінал у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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