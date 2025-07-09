Хто доєднається? Челсі став першим фіналістом КЧС-2025

Лондонський Челсі гарантував собі ще один матч в межах Клубного чемпіонату світу 2025 року, ставши першим фіналістом турніру.

У вівторок, 8 липня, в Іст-Резерфорді на "Мідоулендс Стедіум" відбувся перший півфінальний поєдинок, у якому команда Енцо Марески обіграла Флуміненсе з рахунком 2:0.

Путівку до фіналу КЧС-2025 "пенсіонери" здобули завдяки двом результативним ударам новачка Жоау Педру.

Команда, яка боротиметься з Челсі за статус дебютного переможця оновленого КЧС-2025, визначиться 9 липня, коли в іншому півфіналі зіграють ПСЖ та Реал Мадрид. Стартовий свисток даного матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2025. Фінал

13 липня, 22:00 | Челсі – ПСЖ/Реал Мадрид

Нагадаємо, що мадридський Реал звернувся із проханням до керівництва Ла Ліги через його участь у пізніх стадіях Клубного чемпіонату світу-2025.

Раніше стало відомо, що проблемна зірка Челсі може повернутися до свого рідного клубу.