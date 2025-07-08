Син Шумахера може отримати місце в новій команді Формули-1

Син легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера, Мік, може стати пілотом одинадцятої команди Формули-1, що з'явиться в сезоні-2026 – Каділлак.

Про це повідомляє видання planetf1, посилаючись на керівника команди Грема Лоудона.

Наразі нова сила в Ф-1 розглядає чимало варіантів, зокрема і Шумахера, який втратив своє місце в пелотоні після сезону-2022.

«Мік – чудовий. Він дуже приємний хлопець, мені він дуже подобається. Зараз я краще його дізнався. Він ще молодий, але вже має досвід у Формулі-1. Звичайно, це було давно, але він тримається в курсі подій", – сказав Лоудон.

Іншими кандидатурами на місце пілота Каділлак називали досвідчених Серхіо Переса та Вальттері Боттаса, а також молодих гонщиків Чжоу Гуанью та Феліпе Друговича.

Мік Шумахер дебютував у Формулі-1 в складі американської команди Хаас у 2021 році, однак після завершення сезону 2022-го він покинув команду.

Упродовж наступних років німецький пілот був резервним гонщиком у Мерседес та учасником чемпіонату світу в гонках на витривалість у складі Альпін.