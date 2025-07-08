Кліпперс мають можливість переманити Дончича з Лейкерс

Словенська суперзірка Лука Дончич майбутнього літа може змінити одну команду з Лос-Анджелеса на іншу.

Про це повідомляє BasketNews.

Дончич може змінити Лейкерс на Кліпперс під час міжсезоння 2026 року. Чинний контракт 26-річного словенця розрахований на два роки, проте на сезон-2026/27 він має опцію гравця на 48,9 мільйона доларів.

Якщо Лука відмовиться від цієї опції, він стане необмежено вільним агентом. І тут на сцену вийдуть "вітрильники".

Підписавши цього літа Джеймса Хардена (опція гравця на сезон-2026/27), Ніколя Батюма та Брука Лопеса (обидва – опція команди на сезон-2026/27), за прогнозами, Кліпперс матимуть 50-60 мільйонів доларів вільного місця на наступні два міжсезоння.

Така фінансова гнучкість дає ЛАК можливість заманити Дончича більш вигідним контрактом, за якого Лука все одно залишиться на ринку Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, що Лука Дончич опинився у Лейкерс в результаті обміну з Далласа на Ентоні Девіса. У складі "озерників" словенець зіграв 28 матчів, у яких набирав у середньому 28,2 очка, 8,1 підбирання та 7,2 передачі, реалізуючи 43,8% кидків з гри та 37,9% триочкових.

Раніше стало відомо, що Лука Дончич опинився у розширеній заявці Словенії на Євробаскет-2025.