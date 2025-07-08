Next chapter? Циганков відкритий до зміни команди – є інтерес з АПЛ

Союз Віктора Циганкова та іспанскьої Жирони може розпастися вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 27-річний вінгер може залишити каталонський клуб – українець видкритий до зміни клубної прописки під час літнього трансферного вікна.

"Червоно-білі" у свою чергу готові розстатися з футболістом. Повідомляється, що Жирона планує заробити на продажу Віктора приблизно 20 мільйонів євро.

Агент Циганкова Олена Миськів підписала мандат з Піні Захаві на вивчення можливості переходу. Є інтерес з боку клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Exclusive: Girona winger Viktor Tsygankov could leave this summer and is open to an exit. Girona could sell for around €20m.



Understand Tsygankov's agent Olena Myskiv has signed a mandate with Pini Zahavi to explore a move. There is interest from the Premier League.🇺🇦 pic.twitter.com/lAm0sp9sMX — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 8, 2025

Віктор Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. За його продаж київське Динамо отримало 5 мільйонів Євро.

За 2,5 роки в Іспанії вінгер забив 13 голів та віддав 18 асистів у 85 матчах Жирони в усіх турнірах. За підсумком сезону-2023/24 Віктор допоміг клубу вперше у його історії кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Циганков взяв участь у презентації нової форми Жирони, після чого він вирішив змінити ігровий номер.