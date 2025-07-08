Next chapter? Циганков відкритий до зміни команди – є інтерес з АПЛ
Союз Віктора Циганкова та іспанскьої Жирони може розпастися вже цього літа.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, 27-річний вінгер може залишити каталонський клуб – українець видкритий до зміни клубної прописки під час літнього трансферного вікна.
"Червоно-білі" у свою чергу готові розстатися з футболістом. Повідомляється, що Жирона планує заробити на продажу Віктора приблизно 20 мільйонів євро.
Агент Циганкова Олена Миськів підписала мандат з Піні Захаві на вивчення можливості переходу. Є інтерес з боку клубів Англійської Прем'єр-ліги.
Віктор Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. За його продаж київське Динамо отримало 5 мільйонів Євро.
За 2,5 роки в Іспанії вінгер забив 13 голів та віддав 18 асистів у 85 матчах Жирони в усіх турнірах. За підсумком сезону-2023/24 Віктор допоміг клубу вперше у його історії кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що нещодавно Віктор Циганков взяв участь у презентації нової форми Жирони, після чого він вирішив змінити ігровий номер.