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Майор російської армії та інші: FIE допустила "нейтральних" спортсменів до чемпіонату світу з фехтування

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 10:04
Майор російської армії та інші: FIE допустила нейтральних спортсменів до чемпіонату світу з фехтування
Софья Вєлікая

Міжнародна федерація фехтування дозволила низці російських та білоруських спортсменів взяти участь у чемпіонаті світу.

Про це стало відомо із заявки на сайті організації.

Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.

Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.

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Зазначимо, що FIE також допустила до участі російських та білоруських фехтувальників у командних змаганнях. Таким чином, на чемпіонаті світу загалом буде 40 представників цих країн.

Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що пропустить ЧС-2025.

війна Міжнародна федерація фехтування (FIE)

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