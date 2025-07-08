Майор російської армії та інші: FIE допустила "нейтральних" спортсменів до чемпіонату світу з фехтування

Міжнародна федерація фехтування дозволила низці російських та білоруських спортсменів взяти участь у чемпіонаті світу.

Про це стало відомо із заявки на сайті організації.

Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.

Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.

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Зазначимо, що FIE також допустила до участі російських та білоруських фехтувальників у командних змаганнях. Таким чином, на чемпіонаті світу загалом буде 40 представників цих країн.

Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що пропустить ЧС-2025.