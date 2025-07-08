Ексдніпрянин Бузанелло допоміг Мальме обіграти грузинів у матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 8 липня, стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У перший ігровий день заплановане проведення десяти матчів.

Автором дебютного голу Ліги чемпіонів нового сезону став 19-річний хавбек КуПС Отто Руоппі. Його результативний удар приніс фінському клубу мінімальну перемогу над молдавським Мілсамі.

Колишній захисник Дніпра-1 Габріель Бузанелло відкрив рахунок у матчі, в якому його Мальме переміг Іберію 1999 з рахунком 3:1.

Ліга чемпіонів-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 8 липня

КуПС (Фінляндія) – Мілсамі (Молдова) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Руоппі.

Іберія 1999 (Грузія) – Мальме (Швеція) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Бузанелло, 0:2 – 58 Гудйонсен, 0:3 – 70 Алі, 1:3 – 86 Рушевич.

Ноах (Вірменія) – Будучность (Чорногорія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 68 Улад Омар.

19:30 Левадія (Естонія) – РФС (Латвія)

20:00 Олімпія (Словенія) – Кайрат (Казахстан)

21:00 Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

21:00 Дріта (Косово) – Діфферданж (Люксембург)

21:00 Нью-Сейнтс (Уельс) – Шкендія (Македонія)

22:00 Віртус (Сан-Марино) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина)

22:00 Егнатія (Албанія) – Брейдаблік (Ісландія)

Зазначимо, що завтра, 9 липня, зіграють Жальгіріс та Хамрун Спартанс. Переможець цієї пари стане суперником київського Динамо на стадії другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26.

Нагадаємо, що матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду головного єврокубка відбудуться 15 та 16 липня.

Раніше стало відомо, що колишній капітан Динамо став радником Запорізької обласної асоціації футболу.