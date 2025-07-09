Челсі впевнено переміг Флуміненсе на шляху до фіналу Клубного чемпіонату світу
Лондонський Челсі здобув перемогу над бразильським Флуміненсе та вийшов до фіналу першого в історії Клубного чемпіонату світу за оновленого формату.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0, дублем відзначився новачок "синіх" Жоао Педро, який приєднався до команди на початку липня.
Зауважимо, що нападник є вихованцем Флуміненсе, тому голи у ворота рідної команди він не святкував.
Клубний чемпіонат світу-2025 – плейоф
1/2 фіналу, 8 липня
Флуміненсе (Бразилія) – Челсі (Англія) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Педро, 0:2 – 56 Педро
У фіналі Челсі зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Реал Мадрид, який визначиться вже сьогодні, 9 липня. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що бразильський колектив на шляху до 1/2 фіналу переграв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (2:1), у той час, як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).