СК Полтава побудує сучасний стадіон на місці легендарного комплексу

Дебютант Української Прем'єр-ліги СК Полтава планує побудувати сучасний стадіон та базу клубу на місці легендарного мототреку, що розташований в селі Розсошенці (передмістя Полтави, фактично в межах міста).

Про це в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомив президент клубу Сергій Іващенко.

На жаль, легендарна арена, яка в минулому бачила перемоги мотобольного Вимпела та двічі приймала чемпіонат Європи, у підсумку перетворилася на смітник.

"Територія виглядала як хащі, з використаними шприцами, з "наркозакладками" тощо. Ми почистили її від сміття, поставили охорону та закрили проходи", – пояснив функціонер.

Цю територію Іващенко придбав ще у 2021 році, але потім почалася судова тяганина, яка завершилася лише на початку 2025-го. Тож наразі триває підготовча робота та проєктування.

За його словами, на місці мототреку буде стадіон місткістю 10 тисяч глядачів, тренувальне поле, критий манеж з полем 60х40 м з роздягалками, повноцінним бомбосховищем. Також у клубі думають над мініфутбольним полем 20х40 м.

"Це буде наша база. Усе в одному місці. Що стосується адмінбудівлі, на першому поверсі будуть роздягальні, на другому – адмінприміщення, суддівські кімнати, на третьому – спортзал з усім необхідним, сауна, на четвертому – готель, на п'ятому – ресторан", – сказав Іващенко.

Нагадаємо, нещодавно СК Полтава потрапила у неприємну ситуацію саме через відсутність власного домашнього стадіону, через що у підсумку отримала штраф від КДК УАФ.

Команда посіла друге місце у Першій лізі та напряму вийшла в УПЛ. При проходженні атестації на допуск в Українську Прем'єр-лігу полтавці вказали, що гратимуть домашні матчі на стадіоні ім. О. Бутовського.

Така інформація викликала обурення у керівництва Ворскли, яке вказало на неправдивість даного твердження. У підсумку Полтава розв'язала питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.