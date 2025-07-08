Стали відомі всі чвертьфінальні пари Вімблдону в чоловічому одиночному розряді

На Вімблдоні визначилася друга четвірка чвертьфіналістів серед чоловіків. Ними стали: Яннік Сіннер (1, Італія), Флавіо Коболлі (24, Італія), Новак Джокович (6, Сербія) та Бен Шелтон (10, США).

Сіннер у драматичному поєдинку, поступаючись 0:2 за сетами болгарину Григору Димитрову (21), зміг пройти далі через травму суперника під час виконання подачі.

У чвертьфіналі перша ракетка світу зустрінеться з Шелтоном, який переміг Лоренцо Сонего (47, Італія) з рахунком 3:6, 6:1, 7:6(5), 7:5. Цікаво, що Шелтон і Сонего зустрічалися поточного року на усіх трьох турнірах Grand Slam, і неодмінно вигравав американець.

Сіннер виграв 5 з 6 матчів проти Шелтона, в тому числі, на минулорічному Вімблдоні.

Коболлі здолав у чотирьох сетах хорватського ветерана Маріна Чилича (83) – 6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(3) і вперше в кар'єрі дійшов до чвертьфіналу мейджору.

У наступному матчі італієць зіграє проти Джоковича, який діставався до цієї стадії змагань на турнірах Grand Slam 63 рази. 38-річний серб провалив перший сет проти Алекса де Мінора (11), однак зміг виграти три наступних – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. У четвертій партії Джокович відігрався з рахунку 1:4.

Італієць та серб провели лише один поєдинок між собою, перемогу святкував Новак.

Всі чвертьфінальні пари Вімблдону у чоловіків