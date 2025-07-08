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Усик розповів, коли визначиться з останнім суперником в кар'єрі

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 09:43
Усик розповів, коли визначиться з останнім суперником в кар'єрі
Олександр Усик
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Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик прокоментував свій потенційно останній поєдинок в кар'єрі, який має відбутись після реваншу з Даніелем Дюбуа.

Спортсмен дав коментар для DAZN.

"Послухайте, я люблю бокс, я люблю тренування. Важкі тренування. Я впевнений, що це мої два останні поєдинки. Проти Дюбуа та проти ще одного боксера.

Я не знаю, хто це буде. Ми визначимось після поєдинку з Даніелем", – розповів Усик.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Дюбуа заявив, що він збирається перемогти Олександра Усика, який "відчує це".

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Олександр Усик

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