Усик розповів, коли визначиться з останнім суперником в кар'єрі
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик прокоментував свій потенційно останній поєдинок в кар'єрі, який має відбутись після реваншу з Даніелем Дюбуа.
Спортсмен дав коментар для DAZN.
"Послухайте, я люблю бокс, я люблю тренування. Важкі тренування. Я впевнений, що це мої два останні поєдинки. Проти Дюбуа та проти ще одного боксера.
Я не знаю, хто це буде. Ми визначимось після поєдинку з Даніелем", – розповів Усик.
Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше Дюбуа заявив, що він збирається перемогти Олександра Усика, який "відчує це".