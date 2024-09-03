Паралімпіада-2024. День 6. Текстова трансляція

3 вересня, у шостий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 50 комплектів медалей у 13 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 26 спортсменів та дві команди з України.

Читайте також : Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 3 вересня

За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Оксана Ботурчук, Владислав Загребельний, Олександр Яровий, Максим Коваль, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар, а також плавці Михайло Сербін та Данило Чуфаров.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Зокрема це стосується фехтувальників, які сьогодні вступають у боротьбу.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.