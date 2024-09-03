Пойда провалила заплив на 50 метрів на спині на Паралімпіаді-2024
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 50 метрів на спині серед представниць класу S5.
Українка Ірина Пойда у цій дисципліні посіла 8 місце. Вона показала результат 44,29 секунди.
Плавання. 50 метрів на спині, жінки. S5:
1. 🥇 Лу Донг (Китай) — 37,51
2. 🥈 Хе Шенггао (Китай) — 39,93
3. 🥉 Ліу Ю (Китай) — 42,37
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8. Ірина Пойда (Україна) — 44,29
Зазначимо, на Паралімпіаді-2024 Ірина здобула дві срібні нагороди. Вона посіла друге місце у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представниць класу S5. Раніше параспортсменка отримала срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 9 місце в медальному заліку, маючи 38 нагород: 6 золотих, 13 срібних та 19 бронзових.
За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.