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Демчук програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024 у шаблі

Денис Шаховець — 3 вересня, 22:52
Демчук програв бронзовий фінал Паралімпіади-2024 у шаблі
Андрій Демчук
Volodymyr Yakimchuk

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, український фехтувальник Андрій Демчук не зміг стати медалістом особистого турніру шаблістів на колесних кріслах у категорії А.

У бронзовому фіналі 36-річний українець програв на п'ять років молодшому італійцеві Едуардо Джьордану з рахунком 7:15.

Зазначимо, що Едуардо Джьордан на шляху до поєдинку за бронзу залишив за бортом турніру ще одного українця Артема Манька.

Нагадаємо, головного станом на зараз тріумфу в спортивній кар'єрі Андрій Демчук досяг у Ріо-2016, де він став паралімпійським чемпіоном у шаблі.

Також на цьогорічних Іграх у Парижі Андрій Демчук виступить у змаганнях шпажистів та рапіристів — не лише особистих, а й у командних.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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