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🥈 Німченко здобув срібло у плаванні на Паралімпіаді-2024

Володимир Кук — 3 вересня, 21:21
🥈 Німченко здобув срібло у плаванні на Паралімпіаді-2024
Ігор Німченко
Суспільне

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою у плаванні.

У фінальному запливі на 100 метрів стилем батерфляй (клас S10) серед восьми претендентів за медаль боровся Ігор Німченко. Українець здобув срібло.

Плавання. 100 метрів стилем батерфляй, чоловіки. S10:

1. 🥇 Стефано Раймонді (Італія) — 55,02

2. 🥈 Ігор Німченко (Україна) — 55,21

3. 🥉 Алекс Саффі (Австралія) — 56,61

Загалом у нашій скарбничці 43 медаль: 8 золотих, 15 срібних нагород і 20 бронзових. Абсолютну більшість — 25 медалей — здобули саме плавці.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Збірна паралімпійців України Плавання Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Ігор Німченко

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