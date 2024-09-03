Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 3 вересня

3 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом шостого змагального дня буде розіграно 50 комплектів у 13 видах спорту.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Оксана Ботурчук, Владислав Загребельний, Олександр Яровий, Максим Коваль, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар, а також плавці Михайло Сербін та Данило Чуфаров.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Зокрема в боротьбу вступають фехтувальники.

Усього у шостий змагальний день виступлять у Франції 26 спортсменів та дві команди з України.

10:30. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, клас S7. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко

10:30. 🔫 Стрільба — чоловіки, 50 метрів, гвинтівка, з трьох положень, клас SH1. Андрій Дорошенко

10:30. 🔫 Стрільба — жінки, 50 метрів, гвинтівка, з трьох положень, клас SH1. Ірина Щетнік

10:38. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, клас S8. Юрій Божинський

11:15. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 метрів батерфляй, клас S6. Анна Гонтар

11:21. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів на спині, клас S5. Ярослав Семененко

11:25. 🏹 Стрільба з лука — жінки, олімпійський лук, 1/8 фіналу. Анна-Вікторія Шевченко — Марія Моніка Даза Гузман (Колумбія)

11:30. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 метрів на спині, клас S5. Ірина Пойда

11:45. 🏓 Настільний теніс — жінки, особистий розряд, 1,8 фіналу, клас WS5. Ірина Шинкарьова — Дженіфер Парінос (Бразилія)

11:51. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 100 метрів вільний стиль, клас S3. Ангеліна Мальцева

12:04. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів комплексне плавання, клас SM13. Кирило Гаращенко

12:23. 🏃 Легка атлетика — чоловіки, 400 метрів, клас T37. Ярослав Окапінський, Микола Райський

12:25. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляй, клас S10. Ігор Німченко

12:30. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, 1/8 фіналу, клас WS5. Лев Кац — Джошуа Стакі (Велика Британія)

12:30. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, 1/8 фіналу, клас WS5. Іван Май — Тахл Лейбовіц (США)

🥇 13:14. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т12. Оксана Ботурчук

14:00. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/16 фіналу)

14:30. ⚾️ Бочча — змішані пари, попередній етап, 1 тур, клас BC4. Україна — Малайзія

14:30. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шабля, категорія Б. Дмитро Серьоженко, Антон Дацко (старт з 1/8 фіналу)

14:50. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія Б. Надія Дьолог, Олена Федота-Ісаєва (старт з 1/8 фіналу)

15:10. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шабля, категорія А. Артем Манько, Андрій Демчук (старт з 1/8 фіналу)

15:10. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Наталія Морквич (старт з 1/16 фіналу)

15:10. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шабля, категорія А. Євгенія Бреус (старт з 1/8 фіналу)

19:00. 🏐 Волейбол сидячи — чоловіки, груповий етап, 3 тур. Україна — Бразилія

19:50. ⚾️ Бочча — змішані пари, попередній етап, 2 тур, клас BC4. Україна — Колумбія

🥇 19:56. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів комплексне плавання, клас SМ11. Михайло Сербін, Данило Чуфаров

🥇 20:00. 🏃‍♂️ Легка атлетика — чоловіки, стрибки у довжину, клас Т37. Владислав Загребельний

🥇 20:04. 🥏 Легка атлетика — чоловіки, штовхання ядра, клас F20. Олександр Яровий, Максим Коваль

🥇 20:08. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т20. Юлія Шуляр

21:00. 🏓 Настільний теніс — жінки, особистий розряд, чвертьфінал, клас WS11. Наталія Косміна — Канамі Фурукава (Японія)

🥇 22:38. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, клас Т37. Наталія Кобзар

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після чотирьох змагальних днів наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 35 нагород: 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових.