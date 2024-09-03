Змішана збірна України з боччі пробилася до чвертьфіналу Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024 змішана збірна України з боччі здобула путівку до чвертьфіналу.

Україна, яку у цій дисципліні представляють Артем Колінько та Наталія Коненко, на груповому етапі програла у першій грі Малайзії (4:5), а потім зіграла внічию проти Колумбії (3:3), але вирвала перемогу на тай-брейку.

Цього вистачило, щоб посісти друге місце у групі А. У чвертьфіналі українці зіграють проти Канади. Гра відбудеться завтра, 4 вересня. Початок матчу — 12:30 за київським часом.

Бочча — це гра в кеглі, яку часто порівнюють з петанком. Входить до програми Паралімпіади ще з 1984 року.

Нагадаємо, що Артем Колінько здобув особисту бронзову нагороду у цьому виді спорту.