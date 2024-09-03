Гонтар зупинилася за крок від третьої медалі Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, відбувся фінальний заплив на 50 метрів стилем батерфляй (клас S6).

У цьому запливі серед восьми претендентів за медалі боролася українка — Анна Гонтар, яка зайняла 4 місце. До подіуму їй не вистачило 0,15 секунди.

Плавання. 50 метрів стилем батерфляй, жінки. S6:

1. 🥇 Цзян Юйянь (Китай) — 35,03

2. 🥈 Лю Даомінь (Китай) — 37,10

3. 🥉 Маяра Амараль (Бразилія) — 37,51

4. Анна Гонтар (Україна) — 37,66

Нагадаємо, нещодавно 20-річна українка стала бронзовою призеркою у запливі на 100м брасом(клас SB5) подолавши дистанцію за 1:44,25 хвилини. Золото дисципліни здобула британка Харві Грейс, срібну медаль отримала представниця Китаю Чжан Лі.

Загалом у нашій скарбничці 38 медалей: 6 золотих, 13 срібних нагород і 19 бронзових. Абсолютну більшість — 25 медалей — здобули саме плавці.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.