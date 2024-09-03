🥇Кобзар стала паралімпійською чемпіонкою, залишивши позаду "нейтральну" росіянку

Легкоатлетка Наталія Кобзар стала паралімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів.

У фіналі 24-річна легкоатлетка з Кременчука показала час 1:00.92 хвилини, що є її найкращим результатом у кар'єрі.

Другою стала китаянка Цзян Феньфень, замкнула трійку нейтральна спортсменка з російським паспортом Вікторія Сланова.

Біг на 400 метрів, жінки. T37:

1. 🥇 Наталія Кобзар (Україна) — 1:00.92 хв.

2. 🥈 Цзян Феньфень (Китай) — 1:01.88

3. 🥉 Вікторія Сланова (-) — 1:03.61

Зазначимо, що для Кобзар це третя нагорода на Іграх. Раніше вона здобула срібло у бігу на 200 метрів, а також виборола срібло в Токіо-2020 у бігу на 400 м.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.