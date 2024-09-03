🥇 Яровий зі світовим рекордом виборов золото Паралімпіади-2024, у Коваля — бронза

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Максим Коваль та Олександр Яровий принесли Україні дві медалі у штовханні ядра.

Золоту нагороду здобув Яровий, який двічі побив світовий рекорд. Спочатку він показав результат 17,60 м, а вже у наступній спробі покращив його до 17,61 м, що є новим світовим рекордом.

Коваль, якому належав попередній світовий рекорд 17,57 м, штовхнув ядро на 16,99 м у другій спробі.

Штовхання ядра, клас F20

1. 🥇Олександр Яровий (Україна) — 17,61 м

2. 🥈 Мухаммад Зіяд Золкефлі (Малайзія) — 17,18 м

3. 🥉 Максим Коваль (Україна) — 16,99 м

Зазначимо, що Коваль став переможцем Паралімпіади в Токіо-2020 з результатом 17.34 метра, а Яровий тоді посів другу сходинку (17.30 м).

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.