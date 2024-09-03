🥇 Шуляр — паралімпійська чемпіонка Парижа-2024 в бігу на 400 метрів

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 400 метрів серед представниць класу Т20.

27-річна українка Юлія Шуляр пробігла дистанцію за 55,16 секунди, встановивши особистий часовий рекорд, й фінішувала першою. Айсел Ондер із Туреччини програла Юлії лише сім сотих секунди.

Шуляр вперше в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою. Три роки тому в Токіо вона здобула срібло в даній дисципліні.

Біг на 400 метрів, жінки. Клас Т20

1. 🥇 Юлія Шуляр (Україна) — 55,16

2. 🥈 Айсел Ондер (Туреччина) — 55,23

3. 🥉 Діпті Джеванджі (Індія) — 55,82

Раніше на 400-метрівці в класі Т12 39-річна українка Оксана Ботурчук виграла 11-ту в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 40 нагород: 7 золотих, 14 срібних і 19 бронзових.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.