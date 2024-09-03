Семененко став 5-м у фіналі Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів на спині, клас S5.

Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на п'ятому місці. Весь подіум здобули представники Китаю.

Плавання. 50 метрів на спині, чоловіки. S5

1. 🥇Юань Вейї (Китай) — 32.47

2. 🥈 Го Цзіньчен (Китай) — 33.02

3. 🥉 Ван Лічао (Китай) — 33.06

...

5. Ярослав Семененко (Україна) — 35.52

Зазначимо, що Семененко був близьким до подіуму в другий день Ігор. Він разом з Денисом Остапченком, Іриною Пойдою та Веронікою Коржовою став четвертим у фіналі змішаної естафети 4 по 50 метрів вільним стилем.