Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Плавання

Семененко став 5-м у фіналі Паралімпіади-2024

Олександр Булава — 3 вересня, 19:41
Семененко став 5-м у фіналі Паралімпіади-2024
Getty Images

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів на спині, клас S5.

Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на п'ятому місці. Весь подіум здобули представники Китаю.

Плавання. 50 метрів на спині, чоловіки. S5

1. 🥇Юань Вейї (Китай) 32.47

2. 🥈 Го Цзіньчен (Китай) 33.02

3. 🥉 Ван Лічао (Китай) 33.06

...

5. Ярослав Семененко (Україна) — 35.52

Зазначимо, що Семененко був близьким до подіуму в другий день Ігор. Він разом з Денисом Остапченком, Іриною Пойдою та Веронікою Коржовою став четвертим у фіналі змішаної естафети 4 по 50 метрів вільним стилем.

Збірна паралімпійців України Паралімпіада Паралімпійські ігри Плавання Україна на Паралімпіаді-2024

Збірна паралімпійців України

Гонтар зупинилася за крок від третьої медалі Паралімпіади-2024
Два золота на двох Паралімпіадах у 20 років — титулований і перспективний Михайло Сербін
Україна буде представлена у двох фіналах у стрільбі на Паралімпіаді-2024
Десять шансів на медаль: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024
Литвиненко: Ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну

Останні новини