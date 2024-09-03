🥉 Ботурчук виграла 11-ту в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 400 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору.

Серед чотирьох учасниць фіналу була й українка Оксана Ботурчук, для якої це вже п'ята Паралімпіада в кар'єрі. Разом із гайдом Микитою Барабановим 39-річна легкоатлетка фінішувала третьою, здобувши бронзу зі своїм найкращим результатом сезону.

Для Оксани Ботурчук це 11-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

Біг на 400 метрів, жінки. Клас Т12

1. 🥇 Дюранд Еліас (Куба) — 53,59

2. 🥈 Сафардзаде Жагде (Іран) — 55,39

3. 🥉 Оксана Ботурчук (Україна) — 55,67

Нагадаємо, раніше в легкій атлетиці українці здобули 8 медалей, зокрема два золота. Ігор Цвєтов став паралімпійським чемпіоном у бігу на 100 метрів, а Оксана Зубковська на п'ятих Іграх поспіль не мала рівних у секторі зі стрибків у довжину.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 36 нагород: 5 золотих, 12 срібних і 19 бронзових.

За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.