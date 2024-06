Ахметов отримав Emmy Awards за серіал про Шахтар

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов отримав нагороду Emmy Awards за серіал про свій клуб.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Зазначається, що статуетку йому передав режисер документального серіалу Football Must Go On Володимир Мула.

"Хочу подякувати пану Володимиру за цю нагороду. Він цілий рік працював з командою, розповідав усьому світу про Україну, про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу, про незламність українського народу. Дуже дякую за це, адже він зробив добру і велику справу", — сказав Ахметов.

Нагадаємо, у номінації «Outstanding documentary series – serialized» робота Мули обійшла "Formula 1: Drive to Survive", "Quarterback" від Netflix, "Monster Factory" від Apple TV та роботу HBO Max "Hard Knocks".

Зазначимо, що в доробку Володимира Мули також є спортивні фільми "Нація футболу" та ЮКІ (історія 10 вихідців з України, які стали володарями Кубка Стенлі).