Бронза на Олімпійських іграх і срібло чемпіонату світу: померла відома гандболістка

На 75-му році життя померла легендарна для Угорщини гандболістка Амалія Стербінські.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

Померла вона в Копенгагені, оскільки тривалий час проживала в Данії.

Амалія 11 разів вигравала чемпіонат Угорщини (1 раз у складі Ференцвароша, 10 – за Вашаш). Разом із клубом Вашаш також тріумфувала в Кубку чемпіонів сезону-1981/82.

Разом зі збірною Угорщини тричі (1971, 1975, 1978) здобувала бронзу на чемпіонаті світу. На ЧС-1982 угорці з нею в складі здобули срібло.

На Олімпійських іграх 1976 у Монреалі Стербінські була ключовим виконавцем національної команди. Угорці стали бронзовим призером.

Нагадаємо, нещодавно пішла у засвіти Лідія Шевченко – зіркова українська гандболістка.