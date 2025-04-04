Бронза на Олімпійських іграх і срібло чемпіонату світу: померла відома гандболістка
Амалія Стербінські
x.com/NSOnline/nemzetisport.hu
На 75-му році життя померла легендарна для Угорщини гандболістка Амалія Стербінські.
Про це повідомляє Nemzetisport.hu.
Померла вона в Копенгагені, оскільки тривалий час проживала в Данії.
Амалія 11 разів вигравала чемпіонат Угорщини (1 раз у складі Ференцвароша, 10 – за Вашаш). Разом із клубом Вашаш також тріумфувала в Кубку чемпіонів сезону-1981/82.
Разом зі збірною Угорщини тричі (1971, 1975, 1978) здобувала бронзу на чемпіонаті світу. На ЧС-1982 угорці з нею в складі здобули срібло.
На Олімпійських іграх 1976 у Монреалі Стербінські була ключовим виконавцем національної команди. Угорці стали бронзовим призером.
Нагадаємо, нещодавно пішла у засвіти Лідія Шевченко – зіркова українська гандболістка.