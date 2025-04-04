Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Бронза на Олімпійських іграх і срібло чемпіонату світу: померла відома гандболістка

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 11:15
Бронза на Олімпійських іграх і срібло чемпіонату світу: померла відома гандболістка
Амалія Стербінські
x.com/NSOnline/nemzetisport.hu

На 75-му році життя померла легендарна для Угорщини гандболістка Амалія Стербінські.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

Померла вона в Копенгагені, оскільки тривалий час проживала в Данії.

Амалія 11 разів вигравала чемпіонат Угорщини (1 раз у складі Ференцвароша, 10 – за Вашаш). Разом із клубом Вашаш також тріумфувала в Кубку чемпіонів сезону-1981/82.

Разом зі збірною Угорщини тричі (1971, 1975, 1978) здобувала бронзу на чемпіонаті світу. На ЧС-1982 угорці з нею в складі здобули срібло.

На Олімпійських іграх 1976 у Монреалі Стербінські була ключовим виконавцем національної команди. Угорці стали бронзовим призером.

Нагадаємо, нещодавно пішла у засвіти Лідія Шевченко – зіркова українська гандболістка.

Гандбол помер

Гандбол

Помер колишній президент Міжнародної федерації гандболу. Він також був главою МЗС Австрії
IHF назвала найкращих гандболістів 2024 року
Мотор не знає, що таке поразка, Одеса продовжила перемагати в 11 турі Суперліги
Німецький гандболіст та інфлюенсер отримав тривалу дискваліфікацію за вживання тестостерону
Чотири рази вигравала Кубок європейських чемпіонів: померла легендарна українська гандболістка

Останні новини