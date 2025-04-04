Це буде історична подія: Дюбуа – про дату бою з Усиком
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) очікує в липні бій проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 KO).
Цитує боксера The Ring.
"Однозначно в липні, великий бій у липні проти Усика. Ось чого я хочу. За лаштунками відбуваються розмови, переговори, дві команди ходять туди-сюди.
Я просто виконую свою роботу як боєць і залишаюся готовим до того, що, коли мені подзвонять і скажуть, хто наступний, я готовий влаштувати справжнє пекло.
Бій Усика [на Вемблі] був би схожий на бій Ей Джея, але набагато масштабніший, найбільший бій у світі. Це бій, який мене справді хвилює, і тут також є реванш. Бій з Олександром за титул абсолютного чемпіона світу був би історичною подією.
Я буду людиною, яка зупинить його, я тільки бачу це. Я буду першою людиною, яка поб'є його. Скоро будуть новини про бій", - розповів Дюбуа.
Нагадаємо, перший бій між ними відбувся у серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик зумів нокаутувати британця в 9 раунді.
Зазначимо, що Дюбуа в лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалося, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика.
Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.
Водночас українець у травні минулого року став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні Усик переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.