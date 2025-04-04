Це буде історична подія: Дюбуа – про дату бою з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) очікує в липні бій проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Однозначно в липні, великий бій у липні проти Усика. Ось чого я хочу. За лаштунками відбуваються розмови, переговори, дві команди ходять туди-сюди.

Я просто виконую свою роботу як боєць і залишаюся готовим до того, що, коли мені подзвонять і скажуть, хто наступний, я готовий влаштувати справжнє пекло.

Бій Усика [на Вемблі] був би схожий на бій Ей Джея, але набагато масштабніший, найбільший бій у світі. Це бій, який мене справді хвилює, і тут також є реванш. Бій з Олександром за титул абсолютного чемпіона світу був би історичною подією.

Я буду людиною, яка зупинить його, я тільки бачу це. Я буду першою людиною, яка поб'є його. Скоро будуть новини про бій", - розповів Дюбуа.