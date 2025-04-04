Україна перемогла Чехію та одноосібно очолила групу Ліги націй УЄФА

У п'ятницю, 4 квітня, в межах третього туру жіночої Ліги націй УЄФА-2025 відбувся матч, у якому збірна України здобула мінімальну перемогу над збірною Чехії з рахунком 1:0.

Команди підходили до цього поєдинку в статусі лідерок групи В4, вигравши попередні дві зустрічі. Єдина різниця була в тому, що чешки мали кращу різницю голів. Проте сьогодні це не мало ніякого значення.

В першому таймі жодна зі сторін не змогла відзначитися результативним ударом. Це було виправлено на старті другої половини гри. Причому спочатку могла забити Чехія, але сейв усього матчу зробила Катерина Самсон.

Як свідчить давнє футбольне правило: не забиваєш ти – забивають тобі. На 57-й хвилині Ніколь Козлова втекла у контратаку, виграла боротьбу у суперниці, вбігла в штрафний та виконала навіс на Ольгу Овдійчук, яка ударом у дотик переправила м'яч до сітки воріт.

Після цього і підопічні Володимира Пятенка, і їхні суперниці мали моменти, щоб змінити рахунок на табло, але до цього так і не дійшло. У підсумку суддя зафіксував перемогу "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Жіноча Ліга націй УЄФА-2025

Група В4, третій тур, 4 квітня

Україна – Чехія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Овдійчук.

Україна: Самсон – Корсун, Котик, Апанащенко, Басанська – Андрухів (69 Гірин), Петрик, Семків, Овдійчук (89 Глущенко) – Калініна (76 Кравчук), Козлова (89 Панцулая).

Чехія: Вотікова – Бартоньова, Бендова, Зоннтагова, Печкова (46 Ружичкова) – Дубцова (69 Котрчова), Цагінова, Світкова – Крейчіржикова (68 Черна), Страшкова, Хирова (83 Полашкова).

Попередження: Семків – Зоннтагова, Ружичкова.

Після трьох турів Україна одноосібно очолює групу В4, маючи 100%-й результат. Чехія з шістьма очками опустилася на другий рядок.

Вже зовсім скоро команди проведуть матч-відповідь. 8 квітня вони зустрінуться в межах четвертого туру. Старт поєдинку запланований на 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що жіноча збірна України розкритикувала сексистське висловлювання президента Інгульця Олександра Поворознюка про жіночий футбол.